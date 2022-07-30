社區盾爆發　夏蘭特紐尼斯大鬥射術

象徵英超新球季開始嘅社區盾爆發，由上屆英足盃盟主利物浦同聯賽冠軍曼城喺王權球場角逐。兩大班霸近年鬥到你死我活，當然希望砌低宿敵振聲威，加上近年碰頭旺入球騷，近4次交鋒全開4球或以上，2.5球入球大穩開。(無綫翡翠台周日凌晨零時直播)

曼城上季以1分之微力壓利物浦贏得英超，「紅軍」則擸晒英足盃同英聯盃，即係兩隊瓜分所有本土錦標。曼城今季簽入艾寧夏蘭特同祖利安艾華利斯，代替離隊嘅加比爾捷西斯及史達寧，夏蘭特早前熱身賽鬥拜仁慕尼黑搵到加盟後首個入球，證明已經融入球隊。

達雲紐尼斯友賽食大四喜

利物浦同樣為鋒線換血，1月簽入路爾斯戴亞斯後，今夏亦簽入烏拉圭射手達雲紐尼斯，頂替離隊嘅沙迪奧文尼，加上王牌穆罕默德沙拿落實續約，火力得以保持。利物浦早前熱身賽5比0大破RB萊比錫，達雲紐尼斯獨取4球，同沙拿配合相當理想，不過今場要起用3號門將阿祖安卡斯迪路把關，後防難免冇咁可靠。

雙方領隊哥迪奧拿同高普向來以進攻足球見稱，近年交鋒都踢出超高水平進攻大戰，上季3度對賽合共炮製13球，過去4次對壘總入球全開4球或以上。社區盾球員壓力唔大，可以放開包袱踢進攻足球，大盤穩陣。