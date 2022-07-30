「英女」最後生還者 要報13年前之仇

今屆女子歐國盃決賽將於8月1日凌晨舉行，由東道主英格蘭女足迎戰德國女足，雙方曾於2009年決賽交鋒，當年「英女」慘敗2比6，中場史葛係英格蘭現時陣中唯一有份參與該場比賽嘅球員，相隔13年後，呢位35歲老將報仇機會終於來了，如果英格蘭女足奪冠，史葛就可以無憾退役，專心經營咖啡店生意。

史葛2006年首次代表英格蘭女足比賽，累積上陣160場入27球，屬於「英女」史上上陣次數第2多嘅球員，僅次於172次披甲嘅已退役名宿威廉姆絲。

2009年女子歐國盃決賽，當時年僅22歲嘅史葛正選上陣，但面對「大賽專家」德國女足，顯得一籌莫展，「英女」最終輸2比6，令史葛留下不可磨滅嘅陰影。

不過，呢次慘敗成為史葛現時嘅「資產」，領隊威格曼就係睇中呢位35歲老將大戰經豐富，所以徵召佢入選今屆大軍名單，作為「助教」角色，指導一班後輩。

史葛今屆賽事僅3次後備上陣，包括8強加時最後4分鐘披甲，穩住軍心力保勝果。英格蘭女足來到決賽，面對曾8次捧盃嘅德國女足，史葛正好可以擔當精神領袖，以13年前經驗教訓，激勵隊友為英格蘭女足贏取球隊史上首個大賽冠軍。