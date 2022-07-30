費格遜笑言阿仙奴降班　網友：小心回力鏢

80歲費格遜據報加入曼聯智囊團，垂廉聽政指點江山，周五(29日)佢又高調出巡，到英國古活馬場觀看佢愛駒Paddy's Day出賽，期間佢同騎師戴圖理相遇，仲對住追捧阿仙奴多年嘅戴圖理講笑咁話：「阿仙奴今季降班！」

雖然費Sir愛駒呢場賽事跑第8名，冇得影威水相，但呢日佢心情似乎唔錯，並無被曼聯嘅「C朗之亂」激親，喺馬場見到騎師戴圖理，立即上前攬頭攬頸，相當親熱。

戴圖理另一身份係阿仙奴球迷，但佢同身為馬主嘅費Sir亦關係友好，今次費Sir就搵阿仙奴嚟講笑：「阿仙奴今季會降班，係佢哋話畀我聽！」戴圖理聽到後都冇嬲，仲笑得好開心添。

不過費Sir似乎忘記咗，曼聯上季成績仲差過阿仙奴，阿仙奴鬥到最後階段先痛失歐聯資格，僅列第5，但曼聯早就與歐聯席位無緣，僅得球會英超史上最差嘅第6名，兩隊都只能參加歐霸。

再講今夏增兵，阿仙奴簽入加比爾捷西斯同辛真高，實力加強咗唔少，反觀曼聯增兵處處碰壁，簽到最似樣嗰個係基斯甸艾歷臣，講到邊隊降班，費Sir真係要小心回力鏢！