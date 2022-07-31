利物浦贏社區盾　高普：話紐尼斯水貨係笑話

利物浦新球季先拔頭籌！「紅軍」周日(31日)凌晨喺社區盾3比1擊敗死敵曼城，用獎盃為新球季揭開序幕，呢個冠軍唔單止令利物浦先聲奪人，亦係「標王」達雲紐尼斯上位一戰！賽前受到注目嘅神鋒大戰，達雲紐尼斯後備上陣博到12碼兼有入波，完勝最後階段空門失機嘅艾寧夏蘭特。

呢場喺王權球場上演嘅大戰，曼城有艾寧夏蘭特正選掛帥，而利物浦就先將達雲紐尼斯擺後備。21分鐘「紅軍」右閘阿歷山大阿諾特禁區頂妙射抽入，半場領先1比0。曼城下半場早段換入祖利安艾華利斯、菲爾科頓反撲，利物浦亦畀達雲紐尼斯登場，70分鐘祖利安艾華利斯近門執雞幫曼城追平。

最後階段達雲紐尼斯大爆發，82分鐘頭槌攻門博到魯賓戴亞斯手球，穆罕默德沙拿操刀射入12碼，呢位烏拉圭前鋒補時階段再喺門前頭槌頂入，成為利物浦捧盃「關鍵先生」。表現失色嘅艾寧夏蘭特，完場前有黃金機會，但門前2碼面對空門竟然射中楣，鋒芒被達雲紐尼斯完全掩蓋。

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利物浦領隊高普賽後為紐尼斯大平反：「依家呢個世界，所有人都喺第1眼就作出判斷，咁樣係唔啱，但就經常出現。頭幾場熱身賽球隊狀態不足，我哋不斷傳波畀紐尼斯追，追得幾次佢已經冇晒力，但係大家就批評佢控球差之類，簡直係笑話！我哋要習慣呢個情況，紐尼斯就處理得好好，有耐性嘅人終於明白紐尼斯有幾勁。」