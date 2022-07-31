別高興　利物浦小心中「社區盾魔咒」

利物浦喺周日(31日)凌晨社區盾擊敗宿敵曼城，新球季打響頭炮，紅軍本應值得高興，但捧盃背後，其實暗藏殺機會，因為英格蘭球壇素來存在「社區盾魔咒」，就係奪得社區盾嘅球隊，該季多數會失落英超冠軍。

翻查紀錄，由2011/12年球季計起，過去11屆社區盾冠軍，僅1屆盟主緊接可以奪得該季英超冠軍，就係2018/19年球季嘅曼城。

值得留意，利物浦2019/20年球季首次捧英超冠軍，該季開咧前，紅軍喺社區盾輸畀曼城，避開 「魔咒」。

同埋曼城之前2屆社區盾都冇份捧盃，結果連奪2季英超冠軍，「藍月亮」今屆社區盾落敗，莫非可以實現英超3連冠？

球季 社區盾冠軍 英超冠軍

11/12 曼聯 曼城

12/13 曼城 曼聯

13/14 曼聯 曼城

14/15 阿仙奴 車路士

15/16 阿仙奴 李斯特城

16/17 曼聯 車路士

17/18 阿仙奴 曼城

18/19 曼城 曼城

19/20 曼城 利物浦

20/21 阿仙奴 曼城

21/22 李斯特城 曼城

22/23 利物浦 ？