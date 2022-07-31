法冠盃殺到嚟　提防PSG反高潮

法甲開鑼之前，將率先上演法冠盃，由上季法甲冠軍巴黎聖日耳門（PSG）對上屆法足盃得主南特，今仗喺中立場以色列特拉維夫舉行，雙方都冇地利優勢，踢法應該會比較謹慎，避免出錯冇仇報。加上PSG出戰近3屆法冠盃上半場總入球全開1球或以下，可追中位數1.5球嘅半場細。（Now 639周一凌晨2時直播）

法冠盃連續兩屆喺以色列特拉維夫舉行，巴黎聖日耳門上屆0比1不敵里爾，今次重遊故地，相信會打醒十二分精神，以免重蹈覆轍。呢支豪門球隊早前遠赴日本，期間踢咗3場熱身賽，行程非常緊密，球員經歷舟車勞頓，或令體力受到削弱，今仗應該會放慢比較節奏，留前鬥後。

對賽往績半場少入波

南特整體實力唔及對手，相信會採取穩陣踢法，先求站穩陣腳，避免先失波，否則一旦落後就難以收復失地。事實上，南特近3次對PSG贏咗兩次，表現唔輸蝕，特別係上半場球員體力充沛，能夠憑拚勁同對手周旋。睇番兩隊近6次交鋒，有5次上半場總入球開1球或以下，半場細值博。

直播表

周日5:00pm 日職 清水心跳 Vs 鳥棲砂岩

有線601、661台

周日6:00pm 日乙 金澤薩維根 Vs 秋田藍閃電

有線602、662台

周日6:30pm 韓職 FC水原 Vs FC大邱

無綫數碼頻道85

周日7:00pm 英冠 新特蘭 Vs 高雲地利

有線601、661台

周日9:30pm 德國盃 凱沙羅頓 Vs 弗賴堡

有線601、661台

周日11:30pm 蘇超 些路迪 Vs 鴨巴甸

NOW第639台

周一凌晨零時 女子歐國盃 英格蘭女足 Vs 德國女足

UEFA.tv

周一凌晨零時 德國盃 奧厄 Vs 緬恩斯

有線604、664台

周一凌晨零時 德國盃 布倫瑞克 Vs 哈化柏林

有線601、661台

周一2:00am 法冠盃 巴黎聖日耳門 Vs 南特

Now 639