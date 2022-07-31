香港隊　球員現身動漫節　陳肇鈞：等緊落班機會

香港電玩動漫節周五（29日）起一連5日於會展舉行，周日（31日）3位港隊成員顏樂楓、余煒廉與陳肇鈞就齊齊現身會場，應邀以嘉賓身分出席一款足球手機遊戲推廣活動，3人分享早前代表港隊出戰「亞洲盃」外圍賽的經歷。其中現時為自由身的陳肇鈞（Philip），就表示仍未決定來季去向。

人氣手機遊戲「BFB」出街至今已踏入9周年，為隆重其事，遊戲發展商宣布與足總進行合作計劃，於遊戲中推出顏樂楓、余煒廉與陳肇鈞3位港隊球員新角色，供玩家使用，主辦方是日亦邀請這3位早前幫助港隊打入「亞洲盃」決賽周的功臣，到場為合作活動揭開序幕。

3人即場試玩遊戲新角色之餘，不忘分享早前代表港隊的經歷，其中Philip就認為現時港隊在主教練莊恩安達臣帶領下，踢法對進攻球員發揮有利：「過往大部分球迷，睇慣港隊以守為主，依家呢個踢法，係釋放咗好多進攻球員。」對於足總今次和遊戲商合作，Philip表示非常歡迎，希望藉此增加外界對港隊的認識。

有份參與活動的Philip，早前與舊東家傑志分手後，現時為自由身球員，他表示仍希望在香港繼續職業球員生涯，並正與本地球會洽談，惟來季去向依然未明朗：「等緊適合自己嘅球會，唔係好急，都好享受現況。」近年球圈受疫情等影響打擊，Philip亦慨嘆現時球員待遇大不如前，更以電玩遊戲術語來形容球市：「依家係生存模式嚟，都冇計，鍾意足球，當足球為事業，都要捱落去。」