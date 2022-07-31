女子歐國盃決賽！英德女足大火併

女子歐國盃王者戰，英格蘭女足火併德國女足。「女三獅」挾主場優勢，為爭首度封后必定搶攻，不過德國女足今屆5戰全勝弗到震，兩軍射手美迪及阿歷姍大樸普為爭金靴搏甩髀，加上近年碰頭例演入球騷，捧2.5球嘅入球大最划算。（周一凌晨零時開賽）

東道主英格蘭女足喺今屆歐國盃表現出色，5場比賽法定時間錄得4勝1和，連同加時在內，呢5仗共轟20粒，攻力冠絕群雌。

「女三獅」上仗4強面對實力分子瑞典女足，雖然初段一度處於下風，但企穩陣腳後立即還拖，憑藉前鋒美迪先開紀錄兼兩番助攻，最終大勝4比0，打破之前3次大賽4強止步魔咒，自2009年後再次進身決賽。美迪今屆已有6球進帳，隊友羅素及柯比亦屢建奇功，為首度稱霸歐洲，挾地利必採取主動進攻。

冠軍戰無保留進攻

另一邊廂，德國女足亦非善男信女，今屆歐國盃5戰贏晒共轟13球，直至上仗4強以2比1淘汰法國女足，先至首度失波。喺4強梅開二度嘅箭頭阿歷姍大樸普，今屆5仗場場有士哥，創下女子歐國盃紀錄，現以6球與美迪並列射手榜榜首，因此今仗亦係兩人嘅金靴爭奪戰，其中一人今仗只要有「士哥」，便可打破單屆金靴入球紀錄，無論為國家抑或為個人榮譽，一定搏盡爭取入波。

翻查紀錄，雙方近3次交手全開3球或以上，完全係鬥攻格局，中位數2.5球嘅大盤不容錯過。