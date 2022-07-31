【人物誌】「新阿古路」延續阿根廷童話

曼城上仗社區盾對利物浦，全世界都期待睇艾寧夏蘭特「轟爆」紅軍防線，點知呢位「入球機器」卻失靈，反而後備上陣嘅另1位新加盟前鋒祖利安艾華利斯表現更搶眼，並且入波一度為曼城扳平，可能呢位「新阿古路」先至係曼城新一季最強鋒線殺手。

當人人話曼城用5,100萬鎊收購艾寧夏蘭特，抵到爛嘅時候，同樣22歲嘅祖利安艾華利斯轉會費僅1,850萬歐元，絕對係執到寶。

呢位阿根廷新星入球能力不在夏蘭特之下，代表作一定係今年5月自由盃對利馬聯，個人轟入6球，協助河床大勝8比1，技驚四座。

祖利安艾華利斯今年1月已落實由河床轉投「藍月亮」，但今夏先至正式入「城」，由於艾寧夏蘭特風頭太勁，令人忽略咗祖利安艾華利斯，佢今場以超高效率數據證明實力。

祖利安艾華利斯上陣32分鐘有14次觸球，10次傳球之中有8次成功，3次同對手爭波，亦有2次成功，仲有1次過人，最犀利係只射1次波，就成為入球。

祖利安艾華利斯成為第3位喺社區盾入波嘅阿根廷球員，之前2位就係效力曼城嘅阿古路同泰維斯，祖利安艾華利斯取得夢幻開局，相信可以步上2位阿根廷前輩喺英超成功之路。