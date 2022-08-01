C朗復出恥辱式收場　發脾氣提早走人

相隔85日，C朗終於喺周日(7月31日)晚熱身賽，再次為曼聯上陣，主場出戰華歷簡奴，但呢位37歲葡萄牙球星表現強差人意，成為紅魔鬼今仗唯一一位踢完上半場就被換走嘅球員，對於呢位球王而言，絕對係奇恥大辱。

C朗可能因此而發脾氣，比賽未結束已經提早走人，經此一役後，相信C朗轉會可能性將進一步升溫。

由於曼聯早1日先至同馬體會踢熱身賽，所以今仗陣容大輪換，正選之中得C朗同華拉尼係常規主力，2位新兵基斯甸艾歷臣、利辛度馬天尼斯都擔正。

主角C朗因不滿曼聯無緣來屆歐聯，要求轉會，已缺席曼聯開操後首5場熱身賽，直至今仗開咧前最後1場熱身賽，先至披甲。不過，C朗久疏戰陣，狀態明顯不足，僅於開賽12分鐘有1次射門，但唔中目標。

曼聯主帥坦哈格趁「飲水時間」講解戰術，C朗更加表現得不耐煩，上半場兩隊互無紀錄，半場休息後，C朗已經被換離場，令呢位射手最尷尬嘅事係入替佢嘅阿密特迪亞路，上陣3分鐘就入波，為曼聯打開紀錄。

9分鐘之後，華歷簡奴憑艾華路加西亞建功扳平1比1，曼聯近3場熱身賽僅獲得2和1負，冇晒早前3連勝嘅銳氣。

相比賽果，C朗一舉一動更加受注目，有人喺完場前10分鐘，影到佢已經離開球場，未知有冇獲得主帥坦哈格批准，但從C朗冇同球隊共同進退，已反映佢同曼聯嘅關係跌至新低點，離隊似乎已成定局。