叻過男足　英格蘭女足首奪歐國盃冠軍

周一(1日)凌晨女子歐國盃決賽，東道主英格蘭女足踢到加時，憑姬莉射入奠定勝局1球，以2比1擊敗8屆盟主德國女足，獲得球隊史上首項大賽冠軍，威水過上年歐國盃決賽輸波嘅英格蘭男子隊。

今場終極之戰喺溫布萊球場舉行，有87,192人入場睇波，英格蘭男足隊長哈利卡尼都係座上客，可見女足賽事魅力不在男足之下。英、德兩隊實力旗鼓相當，今場形勢亦非常接近，上半場打和0比0。

換邊之後，英格蘭女足先開紀錄，效力曼聯女足嘅22歲新星艾娜東尼把握單刀機會射入。戰至79分鐘，德國女足靠馬姬爾近門射入扳平，法定時間90分鐘打和1比1，需要加時分勝負。

「英女」由後備上陣嘅姬莉把握門前混戰，攻入致勝1球，終於「讓足球回家」。英格蘭女足曾於1987及2009年獲得女子歐國盃亞軍，其中2009年決賽以2比6大敗於德國女足腳下，今仗終於成功報仇奪冠。

英格蘭女足捧盃，英國舉國歡騰，英女王伊利沙白二世都恭賀球隊奪冠，大讚球員係現代女性模範。