亞冠盃　丹恩奴域梅開二度　傑志友賽旗開得勝

正在南韓集訓、備戰「亞冠盃」淘汰賽的港超聯球隊傑志，周一（1日）早上出戰首場熱身賽，對陣當地K2球隊安山綠人。「藍鳥」憑射手丹恩奴域梅開二度，加上杜馬思錦上添花，最終以3比1旗開得勝，周三（3日）將會面對K3球隊楊州FC。

傑志今場大致以強陣出擊，王振鵬把守最後一關，艾里奧、新加盟的周緣德扼守中路，丹尼、羅拔圖分別出任左、右閘，基爾頓、米基爾及顏卓彬坐鎮中場，前線三叉戟包括明加索夫、丹恩奴域及安永佳。

傑志37分鐘率先打開記錄，米基爾中路推進連過多關，再傳予禁區內的丹恩奴域射入，領先1比0，不過42分鐘對方卻憑反擊追平，半場兩隊踢成1:1。易邊後「藍鳥」繼續主動進攻，53分鐘，明加索夫與丹恩奴域在前場配合，後者門前再撞射破網，為球隊再次領先。

「藍鳥」之後收起多名主力，鄭展龍、艾力士、杜馬思等球員悉數後備上陣，78分鐘杜馬思接應查理史葛角球，頭槌輕鬆頂入，為球隊錦上添花，最終傑志首場熱身賽以3比1擊敗安山綠人。

賽後總監兼主教練朱志光坦言滿意球隊發揮，惟他指今場賽果並不重要，旨在給予球員重拾比賽感覺，以及嘗試不同的防守組合：「特別係防守中場同中堅位置，因為巴爾拿將於16強停賽；而對比分組賽階段，我哋中堅位置人腳都有變。」