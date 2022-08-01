PSG大勝捧法冠盃　尼馬起孖顯身價

周一(1日)凌晨法冠盃，上季法甲冠軍巴黎聖日耳門(PSG)以4比0大勝上屆法足盃得主南特，為迎接新球季壯聲威。盛傳將會被PSG放棄嘅球星尼馬，今仗大踢身價波，個人梅開二度，獲評為全場最高分球員，以行動證明自己值得留隊。

今仗喺中立場以色列特拉維夫舉行，PSG仍然佔盡上風，上半場22分鐘，球王美斯個人表演，扭過南特門將拿方特，射入空門。上半場補時，尼馬主射罰球破網，PGS領先2球入更衣室。

換邊之後，沙治奧拉莫斯近門瀟灑後腳射入，將紀錄拉開至3比0，呢位西班牙中堅亦以36歲零4個月，成為法冠盃史上最大年紀入波球員。

南特屋漏偏逢連夜雨，中堅卡斯迪列圖喺禁區內侵犯尼馬，連累球隊被吹罰12碼之外，自己亦被球證出示紅牌趕出場。尼馬親自主射12碼入網，協助PSG大勝4比0捧盃。

尼馬今場表現非常落力，有83次觸球，65次傳波有54次成功交畀隊友，2次射門都轉化成入波，而且跑動範圍非常大，賽後獲著名評分網站sofascore評為全場最高嘅9.1分。

呢位30歲巴西國腳至今為PSG上陣145場入102球，成為球隊史上入波第5多嘅球員，經過今場比賽之後，相信PSG管理層應該會打消出售尼馬嘅念頭。

雖然尼馬演出神勇，但今場官方最佳球員獎頒畀美斯，法冠盃亦成為呢位阿根廷國腳球員生涯第41個冠軍。