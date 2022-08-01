堤密絲創最快分段紀錄　助澳洲破世績奪金

澳洲女飛魚在英聯邦運動會大爆發，周日（31日）在4x200米自由泳接力中，以超過12秒的優勢奪金，成功打破中國隊在去年東京奧運創造的世界紀錄，其中堤密絲在最後一棒轟得歷史最快分段時間。

4名出戰女子4x200米自由泳接力決賽的澳洲代表，依次為Madi Wilson、Kiah Melverton，姬嫺及堤密絲，她們在首50米開始便穩居第2位，負責第2棒的Kiah Melverton上場後，更成功協助澳洲隊升上首位，並一直保持優勢。及至堤密絲為澳洲任最後一棒時，她更游出歷史最快分段時間的1分52秒82，令澳洲隊做出7分39秒29的總成績，以超過12秒的優勢，擊敗得到銀牌的加拿大代表隊強勢奪金，英格蘭隊則奪得銅牌。

值得一提，今場澳洲代表隊不但以極大差距奪金，更成功打破世績。中國隊去年在東奧做出7分40秒33，不過澳洲在堤密絲的神勇發揮下，在今場決賽的總成績，就比國家隊的舊紀錄快超過1秒，並成為史上首支在7分40秒完成賽事的隊伍。堤密絲賽後認為自己終於在接力項目發揮應有水準：「我很高興可以為一眾隊員發揮自己的能力，因為我在以往的接力賽，都未能完全發揮自己的角色。」