屈福特守「細」波迎錫菲聯

周二(2日)凌晨繼續有英冠，今季由英超降班嘅屈福特，將會主場迎戰錫菲聯，兩隊今季都以升班為目標，不過開季各自面對困難，今仗或會踢得較為保守。考慮到兩軍都有唔錯嘅防守力，勢均力敵下未必可以製造太多攻門，博2.5球嘅入球細好路。(有線601及661台周二凌晨3時直播)

熱身賽頻食白果

屈福特上季喺英超排尾2降班，論人腳質素喺英冠屬於超班，不過呢班球星亦因為級數太高，留喺英冠比賽機會唔大，好似伊斯美拿沙亞同艾曼紐丹尼斯兩大星級前鋒，目前盛傳正同其他豪門斟介轉會，就算可以上陣都未必有足夠決心。

屈福特今季長期作戰陣容未明，戰術亦難以維持，近4場熱身賽就有3次交出白卷，鋒力令人擔心。

錫菲聯上季排英冠第5位，可惜喺附加賽出局，首席射手比利沙柏喺附加賽受傷後直到最近先至康復，季初賽事唔會披甲，嚴重削弱錫菲聯入球能力。不過錫菲聯向來防守硬淨，上季英冠平均每場失少於1球，而且錫菲聯近4次對屈福特，有3次總入球開2球或以下，2.5球嘅細盤值得再追。

直播表

周二凌晨零時 德國盃 真尼沙 Vs 柏林聯

有線602、662台

周二凌晨零時 德國盃 科特布斯 Vs 雲達不來梅

有線601、661台

周二1:00am 瑞典超 哥登堡 Vs 諾高平

無綫myTV Super

周二3:00am 英冠 屈福特 Vs 錫菲聯

有線601、661台