亞洲足協公布2026世盃外賽制　國足有機嗎？

亞洲足協周一(1日)公布2026年世盃外新賽制，下屆世盃決賽周名額增至48隊，亞洲區有8.5個席位，比今屆嘅4.5席大增4席，多咗咁多位，國足有冇計？

根據新賽制，將分成3個階段，首階段由亞洲排名26至47球隊參加賽，共22隊爭奪11個晉級資格，出線球隊進入第2階段。

第2階段共36隊角逐，即亞洲排名前25隊，再加11支首階段出線隊伍組成，將分成9組進行雙循環賽事，小組前兩名出線18強賽，出線球隊同時獲得2027年亞洲盃決賽周席位。

第3階段又稱為18強賽，比今屆12強賽增加6席，18隊將分成3組，每組6隊，小組前兩名出線世盃決賽周。

18強賽嘅第3、4名共6隊跌入附加賽，6隊分成兩組，每組3隊進行單循環賽事，小組首名出線世盃決賽周，小組次名進行單場附加賽，獲勝球隊要再踢洲際附加賽爭取出線資格。

外圍賽長路漫漫，內地球迷都關心中國隊有冇出線機會，有傳媒人出，國足對亞洲頂級球隊勝望不大，真正對手將會係伊拉克、叙利亞、黎巴嫩及越南，感覺上取勝難度仍然很高，恐怕仍然機會渺茫。