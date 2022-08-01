C朗搶走小將正選位 結果被打面

曼聯熱身賽華歷簡奴繼續引爆「C朗之亂」，西班牙《阿斯報》再爆內幕，原來該場熱身賽坦哈格原打算派阿密特迪亞路踢正選，但C朗突然要求上陣，搶去迪亞路正選位置，結果C朗踢完半場冇表現被換走，尷尬嘅係後備入替嘅迪亞路甫上陣即入波，搞到C朗好冇面。

報道指，坦哈格原準備派阿密特迪亞路落場，該20歲科特迪瓦小將上季外借格拉斯哥流浪磨練後歸隊，坦帥打算畀機會佢，今場安排上陣並已告知球員，不過C朗於周五宣布自己將會登場，周六再向教練團反映自己想法，令事情有變。

面對C朗要求，強調軍紀嚴明嘅坦哈格都冇符，被迫臨時改變計劃，暫時收起迪亞路，由C朗正選披甲。不過練咗幾課嘅C朗，賽事中並無表現，半場被換走，由迪亞路入替，迪亞路落場即入波，C朗被打面，搞到呢位巨星未完場已離開奧脫福。

不過C朗就算得罪教練都唔會得罪球迷，佢事後喺社交網發帖表達心情，形容自己好高興返嚟踢波，仲上載與球迷互動嘅圖片，表示：「同球迷一齊真係好。」