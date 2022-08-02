「足動校園體驗計劃」x 圓玄學院石圍角小學

由香港足球總會主辦，2021至22年度「中銀香港社區足球伙伴計劃」重點項目「足動校園體驗計劃」，早前在香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學繼續展開，港會球員里奧，以及兩名技術教練Nick和Thomas，更親臨學校教授一眾小學生盤球技巧。■圖、文：鄧文滔

3位港會代表到場後，在主持人Iris的發問下，跟在場小朋友作出分享，Nick更提到3至5歲的小朋友已經可以開始接觸足球，鼓勵在場同學參與足球活動。

一班同學仔之後隨港會職球員分成3組，開始盤球練習，里奧及Thomas親身向他們作出示範教導同學在室內操場盤球自如，並親身向他們作出示範；Nick就把小朋友分成兩組，每組需要輪流派出3位同學，參與進攻及防守，負責進攻的隊員需要嘗試越過防守，同學們亦毫不「錫身」，場面相當熱鬧。

至於港會球員代表里奧亦十分友善，當完成跟其中一組同學的教學後，都會與學生們擊掌，最終當日活動在3名港會代表向同學派發紀念品後，便在一片歡笑聲中圓滿結束。

里奧透露自己首次以港會球員身份，到學校教導學生踢足球，他又大讚一眾同學的態度，認為他們縱使未有太多接觸足球的經驗，但經過練習後，已經能夠取得進步：「我認為不少同學都是第1次接觸足球，所以他們剛剛開始練習時，會遇上一些困難。但他們經過幾次練習後，表現真的很好。」

校長麥綺華：從足球學處事態度

香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學校長麥綺華就認為小朋友可以從足球學習處事態度：「足球是講求團隊的運動，同學需要與其他隊員合作和溝通，才能踢好比賽。小朋友參與足球比賽或訓練時，會培養面對失敗的態度，他們為了取得成功，亦會努力拚搏。」「麥校長」又認為同學通過這個活動與球員及教練接觸，可以令他們的足球技術有所增長。

小五生陳柏倫平常也會踢足球，認為踢足球是一種樂趣。至於正就讀小學二年級的何非凡，就透露自己6歲開始接觸足球：「我爸爸以前都有代表學校出戰足球比賽，爸爸教我踢足球後，我就很喜歡這項運動。」

香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學 推行「道化教育」

位於荃灣石圍角邨的香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學，是第4間由香港道教聯合會主辦的政府津貼小學，並於1982年3月創校，推行「道化教育」，通過同時注重品德及學業的全人教育，發展學生的德、智、體、群、美。

學校亦投放不少資源在體育方面，除了會增設運動時段，讓同學可以接觸羽毛球等運動項目外，亦會通過「運動推廣」計劃，向學生推廣女子足球及地壺球等運動項目。