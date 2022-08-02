車路士1.5億鎊搶3鐵衞　全條防線換晒人！

英超勁旅車路士今個轉會窗處處碰壁，不過近日終於出現突破，據多間傳媒報道，「藍戰士」已出手收購左閘古古列拿、右閘杜費斯同中堅韋斯利科芬拿，總轉會費將高達1.5億鎊，連埋之前已經簽入嘅中堅高列巴尼，車路士成條防線將會面目全非。

車路士早前有魯迪格同安達斯基斯坦臣離隊，艾斯派古達同馬高斯阿朗素亦無意留低，領隊杜曹被逼將防線大執位。之前一直被巴塞隆拿「騎劫」嘅車仔，據報成功截劫曼城獵物古古列拿，車仔同意支付白禮頓要求嘅5,000萬鎊轉會費，依家已經同古古列拿傾談個人條件，預料呢位24歲左閘日內就可以正式加盟。

另外，英國權威媒體《The Athletic》報道，車路士亦正斟介國際米蘭右閘杜費斯同李斯特城中堅韋斯利科芬拿，消息指國米為杜費斯定價3,500萬鎊，但車路士首個開價只有2,500萬鎊，不過國米仍然希望賣人套現，有傳雙方可以喺3,000萬鎊達成交易。

至於中堅位置係車路士最重視一環，早前收購祖利斯古迪被巴塞「截胡」後，據報杜曹睇中法國中堅韋斯利科芬拿，雖然李斯特城叫價達7,000萬鎊，但對方亦睇中車路士小將魯賓高維爾，「藍戰士」有望以現金+球員方式同李斯特城達成協議。

如果杜曹嘅如意算盤打得響，車路士新球季防線可能只有堤亞高施華保得住正選，有望排出杜費斯、韋斯利科芬拿、堤亞高施華、高列巴尼同古古列拿嘅5人防線。車路士喺星期日(7日)凌晨英超開鑼戰會作客愛華頓。