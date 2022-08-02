歐聯外圍賽　南野拓實登場

歐聯第3圈外圍賽首回合上演好戲碼，法甲勁旅摩納哥主場迎戰荷甲班霸燕豪芬。摩納哥今夏簽入兩位進攻猛將南野拓實及比列安保路，鋒線實力「升呢」，加上摩納哥近4場歐聯法定時間取得3勝1負，今仗勢必把握地利，力爭先下一城，主隊讓平半，上盤捧得過。（周三凌晨2時開賽）

摩納哥上季獲得法甲第3名，雖然會方今夏以天價8,000萬歐元將中場曹亞文尼出售畀皇馬，但同時亦有增兵保持實力，包括簽入利物浦進攻中場南野拓實。

呢位日本國腳之前效力薩爾斯堡同利物浦期間，累積唔少歐聯比賽經驗，相信對摩納哥大有幫助。至於由慕遜加柏來投嘅前鋒比列安保路，喺上季德甲有9球進帳，配合上季法甲入25球嘅賓耶達，呢條鋒線相當有睇頭，要攻破燕豪芬防線，並唔困難。

另外，效力摩納哥3年半嘅法比加斯已經離隊，但呢位35歲中場並未打算退休，消息指法比加斯將會加盟意乙球隊科木，延續球員生涯。

燕豪芬作客咪高估

至於燕豪芬上仗荷超盃以5比3擊敗阿積士，為新球季打響頭炮，但呢場波競爭性只係一般，加上今場作客，不宜高估。

值得一提，燕豪芬今季改由名宿雲尼斯達萊執教，呢位傳奇射手以往只擔任過助教及青年軍教練，領軍踢大賽經驗欠奉，難免比較輸蝕。相對之下，由比利時名帥菲臘比基文迪執教嘅摩納哥可以秤先。

直播表

周二5:30pm 澳足盃 紐卡素奧林匹克 Vs 墨爾本城

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周二7:00pm 韓職 蔚山現代 Vs FC首爾

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周三8:30am 自由盃 哥連泰斯 Vs 法林明高

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周三10:00am 美職 西雅圖海灣者 Vs FC達拉斯

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