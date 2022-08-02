港超聯　艾華度宣布退役　透露已返家鄉

剛以家事為由與港超聯球隊傑志，達成提早解約協議的外援艾華度，周一（1日）在社交網站宣布正式退役。這名巴西籍中堅在接受本報記者訪問時透露，目前已返回家鄉，希望未來能夠有機會重返香港。

現年33歲的艾華度，2015年由巴西來港加盟香港飛馬，首季已助球隊成為「足總盃」及「菁英盃」雙料冠軍，之後輾轉效力和富大埔、東方龍獅及傑志，並曾經取得聯賽冠軍、「2018/19香港足球明星選舉」最佳十一人、「2020／21菁英盃決賽最有價值球員」等榮譽，直至上月底與「藍鳥」提早解約後，早前突然宣布退役。

目前已返回家鄉的艾華度，在接受本報記者訪問時透露，除了照顧及陪伴家人外，自己亦希望繼續尋求新挑戰，包括重返校園進修及嘗試新工作等。另外，艾華度在本地球壇已打滾了7年之多，對於今次離開他亦感到不捨：「我好感激依7年嚟每日幫助我成長嘅隊友、所有教練嘅指導，以及鼓勵我前進嘅球迷；當然仲有咁多支畀機會我效力嘅球隊，包括傑志，因為即使我上季缺陣咗咁長時間，佢哋仍然肯相信我，希望未來能夠有機會返嚟香港。」