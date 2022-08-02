【球季前瞻】拜仁12億擴軍爭做歐洲霸主

新一季德甲本周末揭開戰幔，「十全十美」嘅擂台躉拜仁慕尼黑，竟然一反常態，豪使1.5億歐元（約12億港元）增兵，包括用沙迪奧文尼頂替王牌射手羅拔利雲度夫斯基，唔單止要延續國內霸權，更想擸盡所有冠軍，誓要再做歐洲霸主。

拜仁雖然喺2020年勇奪歐聯，但近年畀人覺得只係識於國內蝦蝦霸霸，尤其係體育總監沙歷咸美斯孤寒兼冇眼光，近年買入嘅球員多屬「廢柴」，例如利萊辛尼同盧卡斯靴南迪斯，唔係傷就狀態飄忽，更同歐聯冠軍教頭費歷克不和喺上年將佢逼走，令「沙總」不得民心。

改踢「假9」適應需時

隨住射手羅拔利雲度夫斯基今夏發難走人，「沙總」急於博表現爭取續約。佢先係廉價購入阿積士孖寶馬沙奧爾及賴恩格雲貝治，並壓價至3,200萬歐元簽入利物浦前鋒沙迪奧文尼，然後企硬話留住只剩1年合約兼已34歲嘅羅拔佬，迫使巴塞隆拿要出價5,000萬歐元先放人。

而馬克洛卡及奧馬李察士都賣到個錢，再截劫車仔買埋祖雲達斯中堅馬菲斯迪歷特，連同雷恩前鋒泰爾，喺轉會市場破紀錄豪花1.5億歐元，扣除賣人淨支出約8000萬歐元，加上成功同紐亞、湯馬士梅拿及基拿比續約，實力升呢之餘，年齡結構更加平均，「沙總」今夏贏出漂亮翻身仗。

自從2013年開始，拜仁史無前例連續10季稱霸德甲，一度令人擔心眾將唔夠飢渴感，經過今夏買入咁多優質「食材」，令隊內競爭更激烈，依家就要睇主帥拿高斯文點樣「烹調」。

翻查紀錄，遠至奇連士文、艾爾巴，近至東尼、馬里奧高美斯、文迪蘇傑及羅拔佬，拜仁嘅成功總有一位正宗中鋒，如今拿帥想裝「假9」，可能需要少少時間適應，但「拜超」已遠勝德甲列強，以上周德超盃對住RB萊比錫為例，拿帥排出4222陣式，前線由文尼夥拍基拿比，兩人都有波入，配合湯馬士梅拿及穆斯亞拿後上支援，最終贏5比3捧盃，盡顯強大火力，因此囊括國內錦標係基本任務，最重要係重登歐聯霸主之位，拿帥上屆就係過分自信，搞到8強爆冷輸畀維拉利爾，今屆不能重蹈覆轍。

麥巴比「主理」PSG或引爆內訌

法甲方面，巴黎聖日耳門今夏風起雲湧，盛傳打算過檔皇馬嘅基利安麥巴比，最終戲劇性留隊，據報以周薪160萬鎊天價續約3年至2025年，另加2.5億鎊簽字費及擁有肖像權，不過錢只係其次，傳聞麥巴比擁有球隊生殺大權，甚至影響到尼馬同美斯隊中角色，呢個先係重點。

麥巴比留隊帶嚟嘅即時變動，就係體育總監李安納度及主教練普捷天奴被辭退，引入麥巴比推薦嘅甘波斯做高層，主帥方面本來想搵施丹執教，可惜施丹不願接手，最終向尼斯挖角麥巴比屬意嘅加迪亞出任主帥。

美斯角色亦被淡化

整頓完管理層，球隊亦按照麥巴比指示改革，老將迪馬利亞約滿離隊，不過最惹人關注就係打算送走尼馬。

尼馬亦非省油的燈，佢隨即啟動條款續約至2027年，拒絕離隊，佢喺法超盃更大發神威，力證自己仲有貨賣，而且美斯與尼馬關係一向友好，就算球隊變成麥巴比獨大，美斯尼馬隊內角色被淡化，但兩人聯盟仍具一定影響力，令隊內三叉戟變成三強內訌，3大球星面和心不和，嚟緊新球季花生客大把嘢睇。