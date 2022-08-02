C朗評論兩極　自私？　被豬隊友拖累？

曼聯嘅「C朗之亂」仍未平復，英超即將開鑼，紅魔季初比賽勢必受到影響。對於C朗嘅行為被廣泛討論，英國球圈意見兩極，有前隊友鬧C朗自私，損害曼聯利益，但有英超名宿認為主要原因係曼聯後輩唔爭氣，令C朗太失望所致。

C朗搞到今時今日如斯田地，佢嘅曼聯前隊友沙夏終於發聲，佢話：「作為曼聯支持者，我認為佢對球隊嘅支持並唔足夠，佢只係為自己。佢係一名偉大球員，我唔會批判佢，因為係佢嘅職業生涯，不過從C朗角度去睇，要求依家嘅曼聯去適應同實現佢嘅夢想，似乎有啲唔現實。」

沙夏最後指出：「上季成績咁差，或者喺佢嚟睇，曼聯今夏增兵情況唔理想，我真係唔明，要作出呢啲改變係要幾咁戲劇性，佢踢祖雲達斯嗰陣，都一樣贏唔到歐聯冠軍啦。」

另邊廂，英超名宿韋斯咸前鋒麥克阿文尼認為，C朗係因為對隊友太失望，先打算離隊。麥克阿文尼表示：「C朗係一位贏家，如果隊友水平太差，但又唔肯聽佢講，佢肯定唔想留低，依家嘅曼聯，相信C朗好清楚。當身邊全部都係豬隊友，對C朗嚟講實在太困難，佢返曼聯完全係因為費格遜，結果事與願違，連歐聯都冇得踢。」

佢繼續為C朗發聲：「上季C朗為曼聯入咗廿幾球，如果冇佢入波，曼聯會係點？馬迪爾同拉舒福特根本做唔到，佢哋不斷有機會，都做唔到。」