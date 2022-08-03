英超開鑼前大清洗　阿仙奴1星期內放8人

新一季英超周六(6日)凌晨開鑼，打頭陣嘅阿仙奴臨開波前進行大清洗，周三(3日)宣布德國門神賓特尼奴轉投新升班嘅富咸，據報開鑼戰前仲會有6名「冗員」被送走，連埋日前外借馬賽嘅紐奴泰華利斯，「兵工廠」將喺1個星期內清走8將，為新球季展開做準備。

阿仙奴宣布門將賓特尼奴正式轉投富咸，轉會費總值800萬鎊，雙方已經簽約3年。賓特尼奴上季被蘭斯達爾搶走正選位置，為保住幫德國踢世界盃決賽周嘅希望，只能轉會尋求上陣機會，而且轉投富咸可以令佢同屋企人繼續留喺倫敦生活，可以話係雙贏局面。

接連放走紐奴泰華利斯同賓特尼奴後，阿仙奴清洗計劃仲未停止，烏拉圭中場盧卡斯托拉拿已同加拉塔沙雷達成協議，周三飛抵土耳其簽約，轉會費約600萬鎊；英格蘭前鋒巴洛根就已去蘭斯做體測，將會外借呢間法甲球會1季；西班牙右閘比利連同中堅柏保路馬尼，目前同貝迪斯、蒙沙斟介已進入最後階段，加上小將柏天奴、後備門將溫拿臣準備外借，1星期內將有8人離隊。

喺轉會市場完結前，阿仙奴仲會嘗試賣走尼高拉斯比比同美蘭尼爾斯，不過目前未有進展。阿仙奴今夏已動用超過1億鎊收購加比爾捷西斯、辛真高、法比奧韋拉等新球員，消息指如果賣人順利，球隊打算喺轉會窗完結前再簽1至2人，傳聞目標係比利時中場泰利文斯。