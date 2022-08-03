英超「網暴」苦主排名　C朗力壓馬古尼排第1

作為公眾人物嘅英超球員，經常都會受到球迷攻擊同謾罵，英國通訊管理局同Alan Turing研究所日前公布統計，列出21/22球季上半季「網暴」排名，英超10大之中有8個係曼聯球員，其中C朗拿度更力壓哈利馬古尼，成為被球迷鬧到最「甘」嘅英超球員。

統計顯示單係21/22球季上半季，英超球員收到接近6萬個網上滋擾、攻擊訊息，平均每日有362個、每4分鐘就有一個，呢啲攻擊球員嘅訊息有大部份都涉及種族同屋企人。

正所謂樹大招風，愈出名嘅球員同球隊就受到最多攻擊，10大排名當中有8個係曼聯球員，C朗一個就收到12,520個滋擾、攻擊訊息，拋離哈利馬古尼同拉舒福特，10大之中非曼聯球員，只有熱刺嘅哈利卡尼同曼城嘅基亞利殊「有幸」上榜。

21/22球季上半季被網上攻擊排名

1 C朗拿度(曼聯)

2 哈利馬古尼

3 拉舒福特(曼聯)

4 般奴費南迪斯(曼聯)

5 哈利卡尼(熱刺)

6 費特(曼聯)

7 連格(曼聯)

8 基亞利殊(曼城)

9 保羅普巴(曼聯)

10 迪基亞(曼聯)