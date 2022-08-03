亞冠盃　3比1贏楊州市民　傑志友賽兩連捷

8月中出戰「亞冠盃」淘汰賽的港超聯球隊傑志，周三（3日）下午在南韓出戰第二場熱身賽，面對當地K3球隊楊州市民。「藍鳥」上半場憑明加索夫、丹恩奴域各入一球，加上易邊後艾力士再下一城，最終以3比1獲勝，熱身賽錄得兩連勝。

與上場對安山綠人相比，傑志正選陣容作出兩個調動，鄭展龍取代安永佳出任翼鋒，與丹恩奴域、明加索夫負責攻堅，黃洋則頂替顏卓彬，與米基爾、基爾頓坐鎮中場，4人後防包括丹尼、艾里奧、周緣德及羅拔圖。

傑志今場迅速入局，9分鐘丹恩奴域中路交出直線予明加索夫，後者突破越位後單刀射入，為球隊領先1比0；不過3分鐘後「藍鳥」卻失守，被楊州市民追成1比1。26分鐘丹恩奴域擺脫防守，接應角球尾柱抽入，「藍鳥」再次領先，上半場尾段門將王振鵬撲出對手的12碼，半場傑志領先2比1。

易邊後「藍鳥」陸續收起主力，潘沛軒、顏卓彬等後備入替，76分鐘賓紀文右路傳中，艾力士門前鏟射入網，替球隊鎖定勝局，最終傑志以3比1擊敗楊州市民，周六（6日）將會對陣K4球隊高陽KH。

傑志總監兼主教練朱志光賽後表示：「單睇賽果，面對K3球隊，失波固然唔理想，但重要嘅係球員保持健康，而且拎到比賽狀態，特別係前線幾位球員，信心正提升當中。」