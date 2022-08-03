英聯邦運動會嚴重炒車　連人帶車飛上觀眾席

在競輪賽上已發生意外。（Getty Images）

在倫敦舉行的英聯邦運動會場地單車賽事發生恐怖意外，英國奧運冠軍禾斯（Matt Walls）飛出「鑊場」衝向觀眾席，釀成多人受傷，以澳洲為首的多支車隊向國際單車聯會(UCI)提出要求，加強保護車手及觀眾人生安全。

英聯邦運動會大部份賽事都在伯明翰舉行，而場地單車則移師到倫敦上演，意外發生於場地單車男子15公里捕捉賽資格賽，在最後一圈車手們加速準備衝線前，在高位的轉彎位發生炒車意外，有兩位車手更飛出賽道，而英國的禾斯更連同戰車飛出賽道，衝向觀眾席，令全場觀眾都嚇得尖叫起來，多位車手受傷，並有至少兩位觀眾包括一位女孩要送院。而英國單車協會隨後發聲明，表示去年東京奧運全能金牌兼麥迪遜銀牌得主禾斯目前精神狀態良好，能說話，並正在醫院接受治療。

不過，賽事意外頻生，除了這個項目之外，男子競輪賽亦炒車不斷，澳洲以及多支車隊對此極為關注，並表示可以參考冰球賽事以有機玻璃作圍欄的方案，而觀眾及車手的安全都應該放在首位。

英國五面奧運金牌得主Laura Kenny亦對今次意外表示關注:「這個意外實在太嚴重，車手的速度相當高，他們為爭位置都全力去衝，對頂端的觀眾都相當危險。」