英超開鑼前瞻：誰是倫敦之王？

倫敦向來係英格蘭足球最大勢力，隨住富咸升班，今季英超就有多達7支倫敦球會。雖然對上一次倫敦球會捧盃，已經數到2017年嘅車路士，不過今夏幾支首都雄師增兵相當積極，其中阿仙奴、車路士同熱刺3大「旗艦」更重錘出擊，誓要爭做倫敦甚至英超之王！

●阿仙奴搵啱人火力更盛

阿仙奴上季刮起「青春風暴」，一度穩佔前4席位，可惜因傷兵滿營搞到「臨尾香」，最終失落歐聯資格。為填補後備兵源不足問題，「兵工廠」今夏繼續重金招兵，總支出逾1.3億鎊，熱身賽所見加比爾捷西斯等新援演出對辦，盡顯強大攻力，絕對夠料重返前4行列。

論正選能力，阿仙奴無疑屬歐聯級數，點知上季季尾湯馬士柏迪、基蘭泰亞尼同富安健洋等主力齊齊受傷，搞到關鍵時刻畀熱刺爬頭，痛失前4席位。好在布卡約沙卡、馬田奧迪加特及加比爾馬天尼利等人演出搶鏡，「兵工廠」成功留住呢班新星，只要喺個別位置補充人腳就足夠。

加比爾捷西斯極速融入

阿仙奴今夏從曼城簽入加比爾捷西斯，呢位巴西射手迅即為球隊注入活力，熱身賽經常同隊友作出美妙配合，令進攻更立體同銳利，「耶穌仔」早前「酋長盃」連中三元，助「兵工廠」以6比0大炒西維爾，盡顯強大火力，加上烏克蘭國腳辛真高、外借回巢的法國國腳威廉沙列巴等，前中後3線極為完整。若然一眾小將能夠保持進步，呢支倫敦勁旅前途一片光明。

●防線大執位車仔宜觀望

車路士上季尾落實易主由美國財團接手，展開球隊新一章，新球季防線亦面臨重組，一對中堅安達斯基斯坦臣及魯迪格離隊，兩位老臣子艾斯派古達及馬高斯阿朗素亦有離心，雖然從拿玻里引入中堅高列巴尼，但效果係點真係踢過至知。

車仔新老細保利其實都願意開水喉增兵，今夏已簽入中堅高列巴尼及翼鋒史達寧，同時主帥杜曹將「眼中釘」盧卡古借去國米，不過史達寧近年喺曼城表現一般，能否提升球隊攻力，令人懷疑。

比起中前場，車仔新季後防更令球迷擔心，魯迪格等多位正選猛將離隊，雖然同時間簽入高列巴尼，但呢位中堅已經31歲，連曾執教拿玻里及車仔嘅賓尼迪斯都潑冷水，指呢位舊部屬有唔少弱點，未必踢得掂英超。

14.4億斟古古列拿等3新兵

車仔防線補強仲未停，當中白禮頓左閘古古列拿被指日內就會加盟，同時正力斟國米右閘杜費斯及李斯特城中堅韋斯利科芬拿，預料3人總值約1.5億鎊（約14.4億港元）。無論如何車仔新季防線有翻天覆地變化，喺磨合需時下，季初宜抱觀望態度。

●熱刺雙槍主宰成績好壞

熱刺上季低開高走，季初紐奴執教唔夠3個月就被炒，搵嚟干地救亡，呢位意大利名帥執教後成績穩步攀升，加上季尾孫興民同哈利卡尼兩大射手及時爆發，最後關頭反壓死敵阿仙奴，搶走第4位有得踢歐聯，為進一步發展提供最堅實平台。

干地砌班底對症下藥

曾帶領車路士贏得英超嘅干地，上任後積極打造自己班底，1月簽入瑞典翼鋒古路施夫斯基大獲好評，今夏繼續對症下藥，羅致巴西前鋒李察利臣、克羅地亞國腳比列錫及馬里中場比蘇馬等實用戰將，而且原有球員亦逐漸適應干地嘅翼衞戰術，新季發揮將會更理想。

熱刺成敗命脈始終掌握喺哈利卡尼同孫興民手上，「哈神」上季「扭計轉會」失敗後沉足半年，好在下半季重振雄風；而上季英超金靴之一嘅孫興民，已經證實自己屬世界一線球星，呢對英超最佳前鋒組合如果保持狀態及減少傷患，熱刺絕對有能力更上一層樓。

●韋斯咸水晶宮要留意

除上述3雄外，其他幾支倫敦球會亦值得留意。韋斯咸近兩季喺莫耶斯帶領下均位居前列，表現相當穩定，上季更殺入歐霸4強。雖然未能簽入莫帥愛將連格，但成功留住迪格蘭賴斯同查洛保雲更為重要，同時購入雷恩中堅阿古特及買斷法國門將艾路拿，而薩斯索羅前鋒施卡馬卡嘅來投，亦可望增強球隊鋒力。

韋拉上季為水晶宮注入地面組織進攻元素，米高奧利斯、泰歷米素爾、馬克古希及借將干拿加歷查等小將亦乘勢冒起，同以往倚賴韋費特沙夏相比，可謂截然不同。不過干拿加歷查已被車仔收回，冇咗呢位中場發電機，對球隊影響唔細。

艾歷臣離隊考起賓福特

賓福特上季升班後令人眼前一亮，尤其係基斯甸艾歷臣季中加盟後，協助球隊提早上岸，可惜佢新季改投曼聯，冇咗呢位指揮官，賓福特熱身賽表現欠佳，睇吓領隊法蘭克有冇辦法及時改善。