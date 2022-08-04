坦哈格公開炮轟C朗　破壞團結「不能接受」

C朗拿度要求離開曼聯嘅鬧劇持續，一直堅持唔會賣走C朗嘅領隊坦哈格，日前終於忍無可忍，接受荷蘭媒體訪問嗰陣首度公開批評C朗嘅專業操守，直指佢喺上場熱身賽提早離場係破壞團結，行為「不能接受」。據報曼聯周日(7日)英超開鑼戰對白禮頓，C朗將會被貶為後備。

曼聯上周日友賽華歷簡奴，因「家庭原因」請假半個月嘅C朗首度復出，但表現差勁半場被換走，佢更被影到喺比賽未完已經離開球場，引嚟球迷質疑。坦哈格喺MUTV賽後訪問對C朗離場事件隻字不提，但日前接受荷蘭媒體《Viaplay Sport》訪問就大爆發，上任後首度公開批評C朗。

對於C朗提早離場事件，坦哈格表示：「有其他球員都選擇提早離場，咁代表我哋要寬恕呢啲行為？絕對唔係！呢種行為不能接受，對任何球員都係一樣。我同球員講呢種做法(提早離場)係唔能夠接受，我哋一支球隊、一個團體，球員要一齊留到最後一刻。」

曼聯方面未證實C朗有冇受到處分，但呢位葡萄牙國腳嘅「紅魔生涯」亦陷入低點，英國《太陽報》報道，雖然C朗回巢後幾乎係必然正選，不過坦哈格認為佢狀態不足，開鑼戰對白禮頓會將佢貶為後備。C朗對上一次被通知要後備，係今年3月嘅「曼市打吡」，C朗當時得悉後即報稱受傷飛返葡萄牙，令領隊蘭歷克不滿，唔知C朗今次會唔會乖乖做後備。