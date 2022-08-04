港超聯　黃皓雋加盟東方龍獅

港超聯球隊東方龍獅，周四（4日）透過Facebook專頁，宣布簽入黃皓雋（Anson）。

現年20歲的Anson為港足青年隊代表，曾效力理文及南華兩支本地球隊，能勝任前鋒及中場等位置。2020年獲理文簽約成為職業足球員的Anson，為該會效力期間各項事實上陣21次，包括曾於2021年「亞協盃」分組賽攻入1球，於亞洲賽舞台上大放異彩。

對於今次轉投東方的決定，Anson表示：「其實很早已收到主教練盧比度嘅邀請，當落實加盟後，佢向我講起球會嘅未來發展同決心時，已令我非常期待加盟東方。上季見到球隊喺Chino、葉鴻輝同梁振邦等具經驗嘅教練同球員指導下，年青球員不斷進步，係我這次加盟嘅原因之一。」Anson續稱希望能夠盡快融入球隊，向具經驗的教練和球員學習，與其他年青球員一起奮鬥，爭取穩定的上陣時間，並協助球隊達成訂立的目標。

而主教練盧比度則相信Anson的加盟，能夠增強中前場調動的靈活性：「球會一直重視年青球員嘅發展同提升本地球員嘅水平，我喺Anson小時候已經識佢，佢係現時香港其中一位具有潛質嘅年青球員，左右腳法純熟，可以勝任中前場多個位置，我深信只要畀佢機會發揮，未來會有很大嘅進步空間。」