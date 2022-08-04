【港講J.League】歐冲會客室：前日本代表佐藤壽人

身在日本效力日丙球會Y.S.C.C.橫濱的歐陽耀冲，雖然繼續為上陣機會而努力，但在東瀛期間就不忘與日職名宿交流一番，希望從中得到啟發。今次「歐冲」的交流對象，就是前日本代表、廣島三箭的傳奇射手佐藤壽人。

【佐藤壽人威水史】

• 代表日本國家隊31次，射入4球

• 3度協助廣島三箭贏得日職聯冠軍（2012，2013，2015）

• 1次獲選日職聯MVP（2012）

• 1次日職聯神射手（2012）

• 2度入選日職聯最佳11人（2005，2012）

• 日職聯最快入球保持者：8秒（2006年4月22日代表廣島三箭出戰大阪櫻花取得）

• 2005至2016年期間代表廣島三箭上陣383次，射入178球

●入球基本法：傳送走位

佐藤壽人可說是日職聯史上其中一位傳奇射手，而他在廣島三箭效力的時期更可說屬巔峰。同樣是攻擊球員，「歐冲」就請教佐藤壽人如何可以製造更多入球。

「一傳一走就係製造入球嘅最簡單方法！」佐藤壽人道。佐藤壽人表示當年效力廣島三箭時，隊友青山敏弘是傳球能手，而大家都相當了解彼此的特性，所以當自己找到空位時，青山敏弘立刻知道要把皮球交去那兒，對手後防想擋也擋不了。佐藤壽人認為只要和隊友互相了解，日常操練加強傳、射之質素，比賽時只要做到簡單的傳送、走位，就是最簡單製造入球的方法。雖然「歐冲」本身不是前鋒球員，但佐藤壽人提到作為傳送者都需要了解隊友特性的一環，相信司職進攻中場的「歐冲」會獲得啟發。

●先靜而後動有着數

各支球隊的特性有所不同，有部份就喜歡快刀斬亂麻，一開波即狂攻以求盡早取得優勢，亦有球隊喜歡在比賽初段採取較保守戰術再伺機而動。佐藤壽人又鍾意那種取態呢？

「歐冲」問佐藤壽人喜歡上半場定下半場時，佐藤壽人二話不說即答道：「下半場！」佐藤壽人表示自己喜歡先在上半場觀察對手的防守部署，再於下半場攻破對方的弱點，他認為這個比賽取向最適合自己。

●佐藤壽人自細有學習對象

好多球員在少時已經立志成為足球員，當中不少受到當時的球星啟發而踏上足球員之路，而佐藤壽人的偶像原來是.......

「細個嗰陣其實有兩個追隨對象，第一個就係現時依然在陣嘅三浦知良，另一個就係中山雅史。」佐藤壽人道。佐藤壽人表示年幼時看兩位偶像踢波感到十分精彩，除了進球，兩人認真的比賽態度亦深深吸引着他。佐藤表示自己在12歲時已經加入球會的青訓體系，上述兩位前輩更成為其學習對象。

●最難纏對手：中澤佑二

作為日職聯史上其中一位高效射手，佐藤壽人當然係一眾守衞的針對性防守對象，「歐冲」問佐藤壽人覺得球員生涯中，最難應付的守衞是誰，對方答道：「中澤佑二！」

中澤佑二當年無論在日本國家隊抑或橫濱水手，都是頭號中堅，佐藤壽人話當年經常要同對方交手，更笑說見到對方的「爆炸頭」髮型已經退避三舍。中澤佑二體格強壯，在場上時刻做好防守準備，成功填補後防線上較薄弱的部份，令對手很難取得入球。佐藤壽人指出中澤佑二路數甚佳，難怪40歲仍能在日職賽場上奔馳。

●日職聯乃永遠的夢想

日職聯初成立時，啟發了許多當時的小朋友立志成為足球員，佐藤壽人正是其一。雖然佐藤壽人現時已經退役，但與「歐冲」言談間表示，日職依然是其一個未完的夢想。

佐藤壽人謂自己從小觀看日職長大，受到啟發而成為職業足球員，到自己成為職業足球員後，亦看到不少小朋友向着夢想進發，深深感受傳承的重要。佐藤壽人表示在日職成立前，日本足球說不上職業，更遑論有職業足球員的出現，能夠發展到今時今日全靠一眾前輩們之努力，創造出今日的成績。今時今日，他雖然已經掛靴，但仍然希望以另一身份為日職出力，繼續為創建未來的日職聯而努力，令這個聯賽變得更加美好。

●回味「藍武士」初體驗

佐藤壽人在球員生涯合共代表過日本國家隊31次，取得4個入球，但遺憾未有協助「藍武士」贏得任何大賽冠軍。儘管事隔多年，但被問到初入選日本隊時的情境，佐藤壽人依然瀝瀝在目。

佐藤壽人表示自己在2006年首次入選日本國家隊，當時球隊由薛高領軍，本身已有基本班底；佐藤壽人謂自己初次入選難免有點飄飄然的感覺，但同樣很希望為國家隊作出貢獻，因此努力嘗試去表現自己。

佐藤壽人提到，當時他和長谷部誠都屬新仔，初次入選自然戰戰兢兢，並擔心一班老大哥會很可怕，殊不知一眾前輩如楢崎正剛、小野伸二、小笠原滿男等等，皆對年青球員相當友善，和他們一同出外比賽的體驗，令他相當享受。

●「歐冲」佐藤壽人早已交手？

佐藤壽人雖然經已掛靴，與歐陽耀冲當然不屬於同一代的球員，但原來二人早已在場上交過手。在2009年11月18日，當時日本隊作客香港大球場出戰「2011年亞洲盃外圍賽」，結果以4比0大勝主隊香港，當時「歐冲」與佐藤壽人均有在場上比賽。

事隔多年，「歐冲」表示對該場比賽依然印象深刻，事關日本的組織及個人技術皆相當高超，每次交鋒港隊總要陷於苦戰。但「歐冲」本身就喜歡挑戰強敵，因此每次面對日本都會留下深刻印象。他還記得佐藤壽人很少以頭槌建功，偏偏對香港一役頂入一球，因此十分難忘。

佐藤壽人則謂記得當時在大球場的氣氛相當好，香港隊表現出不俗的戰鬥力，令他們上半場難以取得入球，幸好最終能在下半場取得入波取得大勝。除此之外，佐藤壽人還記得當時港隊球員普遍腳法不俗，表現超出其預期。

除了踢波，「歐冲」亦問佐藤壽人喜歡香港食物與否。佐藤壽人說記憶中所試過的香港料理皆相當美味，飲茶食點心更令他有良好印象，掛靴後的他有更多空閒時間，期望有一天可以跟太太到香港認真旅行一次。

●「歐冲」、佐藤壽人給香港球迷的話

二人除了進行訪談，更趁機參觀了日本足球博物館內林林總總的館藏。之前未來過參觀的歐陽耀冲表示大開眼界，更重要的是，能藉與佐藤壽人這次聚會，令他獲益更多。

佐藤壽人首先感謝香港球迷對日職的支持，更希望日後能透過更多渠道令香港球迷加深對日職、甚至日本足球的了解。他樂見歐陽耀冲於去年加盟Y.S.C.C.橫濱，令日職可以推廣到更多地方，期待新冠肺炎疫情穩定後，會有更多香港球迷去到日本旅行兼睇波。他謂雖然已經高掛球靴，但仍然期待之後可以另一角色，與香港球迷見面。

最後，各位香港觀眾記得留意，事關歐陽耀冲將會送出他在Y.S.C.C.橫濱的親筆簽名波衫，抽獎形式及詳情將會在日職的官方Youtube頻道及Facebook公布，記住唔好錯過喇！

本周日職直播時間：

8月6日下午5：00 鹿島鹿角 對 廣島三箭 有線電視601／661

8月6日下午5：30 京都不死鳥 對 柏雷素爾 有線電視604／664

8月7日下午6：00 川崎前鋒 對 橫濱水手 有線電視601／661

8月7日下午6：00 湘南比馬 對 北海道札幌岡薩多 有線電視604／664

本周日乙直播時間：

8月6日下午6：00 金澤薩維根 對 仙台維加泰 有線電視602／662

8月7日下午5：00 秋田藍閃電 對 水戶蜀葵 有線電視602／662

*直播時間以電視台公佈為準

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