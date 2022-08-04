克服足踝斷韌帶　江旻憓苦練韓式打法迎亞運

香港重劍天后江旻憓（Vivian）周四（4日）出席「地球·敢動行」活動，宣傳環保訊息，呼籲以步行代替短距離交通，達至減少碳排放。剛完成賽季的Vivian透露，今季經歷疫情下比賽、確診、傷患等挑戰，心態變得更堅強，現時積極練習「韓式打法」，期望在亞運爭取佳績。

江旻憓6月於亞錦賽前足踝受傷，但仍無阻她表現大爆發，負傷出戰仍勇奪個人賽金牌和團體賽銀牌，7月的世錦賽亦摘得一面銅牌，以3面獎牌凱旋回港。亞錦賽後她曾自責因扭傷影響表現，原來其傷勢比外界想像中嚴重，她透露，「足踝斷了一條韌帶，另外兩條亦拉鬆了，現在應該重新愈合，康復得七七八八。」

回顧今季表現，3月曾確診的江旻憓表示，挑戰愈多，反而令她更加享受劍擊：「這段時間我更加了解自己，特別今季疫情下比賽，回程機票也不會買，心會很不安，覺得自己不夠堅強。加上發生很多事，隔離又中招，對面房又中招，很容易被其他事影響。但其實大家都面對一樣的問題，我覺得這些挑戰更加令我們進步，令劍擊更加有趣。」

香港劍擊公開錦標賽將於下周末（13及14日）舉行，江旻憓表示，因為傷勢未愈不會參加，一向好學的她透露，最近另有新計劃：「受傷後我報讀了香港中文大學運動創傷防護員課程，希望比賽時可以照顧自己和隊友，公開賽當日要上課故未能參加。」

曾登上世界第一的Vivian直言世錦賽輸得「心服口服」，她意識到自己仍有很多不足之處，下季會繼續以重返「世一」為目標，最近更積極練習「韓式打法」，望亞運再創佳績，「我好欣賞她們（南韓隊）堅毅不屈的精神，因為她們的打法好需要體能，而且戰術上、心理上都好成熟，這段時間我會練韓式步法，加強穩定性。」