【英超前瞻】群雄並起　深度分析

近年英超形成「紅藍」爭霸局面，「紅軍」利物浦同「藍月亮」曼城鬥得天昏地暗，特別係上季要踢到最後一輪先至分出勝負，最終曼城僅以1分力壓利物浦，成功衞冕。雖然今季尚未開咧，但兩大勁旅已經展開一場「軍備競賽」，不約而同簽入神鋒提升火力，新一季要將進攻足球理念發揮到極致！

艾寧夏蘭特強化藍月亮攻力

過去5季英超，曼城4次奪得冠軍，哥迪奧拿打造嘅「藍月亮盛世」可媲美費格遜建立嘅「紅魔王朝」。不過，曼城並非一支完美球隊，中鋒位置一直係球隊最弱一環，「無鋒陣」踢法限制曼城更上一層樓，近兩季歐聯都喺備受睇好下，失之交臂。

曼城今夏買人下定決心，分別擊敗皇馬、巴塞隆拿、巴黎聖日耳門等大球會，成功以5,100萬鎊向多蒙特買斷艾寧夏蘭特嘅合約，完成球隊最後一塊拼圖。呢位22歲挪威國腳近年喺德甲及歐聯都有超卓演出，為多蒙特上陣89場驚人地攻入86球，屬於典型鋒線殺手。

披上曼城戰衣嘅艾寧夏蘭特，喺熱身賽首次上陣就火速入波，協助「藍月亮」擊敗拜仁慕尼黑，取得夢幻開局。加上曼城擁有奇雲迪布尼、基亞利殊、菲爾科頓等助攻高手，難怪英國傳媒指艾寧夏蘭特嚟到曼城，只需要喺遠柱伸一伸腳就有波入。呢位新世代神鋒首季出戰英超會入幾多球？實在令球迷期待。

傷患成唯一敵人

不過，再完美嘅人都有缺點，身高達到1米95嘅艾寧夏蘭特其實屬於「容易受傷的男人」，過去有唔少受傷紀錄，依家登陸以硬朗風格見稱嘅英超，呢位挪威神鋒最大對手，可能就係傷患。

達雲紐尼斯融入紅軍着晒火

高普上季帶領利物浦捧走英聯盃及英足盃，連同之前贏得嘅錦標，佢喺「紅軍」執教生涯集齊全套最高榮譽獎盃，創造近年王朝。不過上季聯賽1分之差屈居曼城之下，歐聯決賽面對皇家馬德里飲恨，4月份同球會續約至2026年嘅高普，要為下一個4年做打算。隨住沙迪奧文尼離隊，埃及前鋒穆罕默德沙拿踏入30歲，利物浦斥資1億歐元收購賓菲加23歲射手達雲紐尼斯絕對有需要。

利物浦近年獲得佳績嘅關鍵，係高普嘅買人眼光；由文尼、沙拿、安德魯羅拔臣，再到艾利臣比加、韋拿杜姆、華基爾雲迪積克（VVD）、堤亞高艾簡達拿及迪亞高祖達，全部於奪標路途上發揮關鍵作用，而且除咗華基爾雲迪積克，全部都係平價入貨。

拍沙拿組三叉戟令人期待

不過，今季要保持競爭力，之前幾年儲埋嘅錢就要大破慳囊；「紅軍」先於6月收購賓菲加23歲射手達雲紐尼斯，連同附帶獎金條款，身價高達1億歐元，超越VVD成為利物浦歷來最昂貴嘅交易。達雲紐尼斯入球效率超高，上季於賓菲加上陣41場攻入34球及交出4次助攻，包括6個歐聯入球。早前社區盾，達雲紐尼斯後備上陣博到12碼及頭槌入波，已迅速融入球隊。

喺7月頭「紅軍」亦同沙拿續約，同樣要用「誠意」留住呢名冠軍功臣，英國傳媒指沙拿周薪高達35萬鎊，係利物浦史上最高薪球員。新球季穆罕默德沙拿同達雲紐尼斯「一高一矮」嘅組合，究竟高普會續用三叉戟，定係改以雙箭頭攻堅？同樣令人非常期待。

C朗之亂無阻曼聯變革

曼聯今夏改朝換代，坦哈格出任主帥開啟新時代，改踢逼搶及進攻足球，並嚴格執行紀律。雖然季前爆發「C朗之亂」及引援碰壁，令備戰計劃蒙上陰影，但隨着舊將們在遠東行鹹魚翻生，加上新兵陸續來投，只要將帥一心，話唔定「紅魔鬼」今季有能力喺憂患中殺出血路。

「紅魔鬼」上季僅得58分排第6，錄得球會英超最差成績，今夏從阿積士挖角坦哈格出任新領隊，不過重建王朝談何容易，而且「紅魔鬼」嘅問題錯綜複雜，淨係王牌C朗突然申請離隊，缺席季前遠東集訓，已經殺坦帥一個措手不及。加上今夏引援多阻滯，斟介多時嘅法蘭基迪莊、祖利安添巴無功而還，大批球員包括保羅普巴、連格、卡雲尼、尼曼查馬迪離隊下，球隊「有出冇入」，一度令人擔憂。

坦哈格獲球員信任

不過隨着遠東行首仗4比0大炒宿敵利物浦，坦哈格改踢逼搶打響頭炮後，一切都朝着理想方向發展；安東尼馬迪爾、拉舒福特、查頓辛祖連場士哥，又獲杜維爾馬拉西亞、基斯甸艾歷臣及利辛度馬天尼斯等新援相繼來投，陣容頗具規模。最重要係坦哈格頗得球員信任，將帥上下均渴望取勝心態下，曼聯新球季復興之路雖然艱辛，但不無希望。

紐卡素暴富發圍爭入Big6

獲沙特財團入主後，一夜暴富嘅「喜鵲」紐卡素，上季喺開咧頭14輪未贏過嘅劣勢之下，竟然護級成功，中途接手嘅主帥艾迪侯域功不可沒。

呢位少帥用人有自我一套，而且眼光獨到，佢喺季中簽入丹般恩、般奴古馬雷斯及基斯活特，效果顯著；瞻前顧後嘅古馬雷斯表現一夫當關，艾迪侯域更將祖連頓改任中場，大大激活球隊三線戰力，亦令王牌辛特麥斯明不再成眾矢之的，有更多空間策動進攻。紐卡素最後8仗聯賽贏咗6場，包括擊敗阿仙奴，只係輸畀曼城同利物浦，戰績唔失禮。

增兵打造穩健防線

「喜鵲」今夏主力改善防線，得到艾帥垂青已久嘅「心頭好」里爾中堅保治文來投，而喺般尼一直表現穩健嘅門神尼克普比亦告加盟，有助鞏固防線，絕對有實力挑戰英超前6。唯一比較擔心反而係沙特財團野心勃勃，若果佢哋心雄以爭冠為目標，有冇足夠耐性等待艾帥重建，勢成關鍵。

維拉彈起拖肥回塘雙特大鬥法

「雙特」謝拉特與林柏特，由球員時代開始就係比較對象，如今兩人都喺英超執教，自然又畀人放上天秤。二人都係上季中途上任，「謝四」2021年11月執教阿士東維拉，「林伯」2022年1月接手愛華頓，單從上季最終排名，維拉排14，愛華頓排16，似乎差唔多，不過維拉晨早搶夠分，仲有機會挑戰聯賽上半版，愛華頓就要去到尾二嗰輪先至護級成功。

展望今季，從轉會市場操作可見，謝拉特似乎技勝一籌，將上季中由巴塞借入嘅菲臘比古天奴正式買斷。除此之外，謝拉特亦對症下藥，冬天轉會窗同時引入盧卡斯迪治尼、哥林張伯斯及後備門將羅賓奧臣，穩固後防。維拉下半季失球數字明顯減少，今季先買入中場保巴卡卡馬拉、再從西維爾收購巴西中堅迪亞高卡路士，實力增強下，成績有望上升。

愛華頓開咧硬仗連場

相反，林柏特因為球會財政問題，先留唔住巴西前鋒李察利臣，暫時簽入嘅只係滿約般尼嘅後衞達高斯基，以及借用士砵亭左翼衞維拿基，以佢哋原本嘅班底，理論上唔會再淪為護級分子。

不過「拖肥」賽程編排麻麻哋，開咧先喺主場對車路士，次仗就同謝拉特冤家路窄作客阿士東維拉，跟住仲要鬥升班球隊諾定咸森林，呢三仗有乜依郁，林柏特隨時烏紗不保，惟有「祝君好運」。

3支升班兵森林最積極

今季英超3支升班球隊計有諾定咸森林、富咸及般尼茅夫，其中森林相隔23年重返英超行列，令人期待。

森林上季以英冠第4名躋身升班附加賽，先淘汰錫菲聯，再於決賽擊敗哈特斯菲爾德，取得升班資格；領隊谷巴今夏積極擴軍，當中最矚目係免費簽入連格，以及借用門將甸恩軒達臣兩位前曼聯球星，注入「紅魔鬼」元素令球隊倍受關注。

富咸般尼茅夫目標護級

富咸闊別英超一季後，以英冠冠軍姿態重返英超，亦係佢哋近5季第3次角逐英超聯賽，今季首要任務必然係保住英超位置，避免再度成為「升降機」；主帥馬高施華任重道遠，該隊今季重要收購，計有前曼聯中場安達斯彭利拿，以及士砵亭中場祖奧包連夏。

於2019至2020球季降班嘅般尼茅夫，喺英冠奮戰兩季後上季以亞軍成績重返英超，領隊柏加今夏並無大事擴軍，準備以原班人腳征戰，陣中主要計有一對中場拍擋菲臘標寧及謝法臣林馬，前鋒依靠蘇蘭基數胡。