馬迪爾受傷抖2星期　坦哈格「焗用」C朗

曼聯喺周日(7日)英超開咧戰對白禮頓前受打擊，季前熱身狀態大勇嘅前鋒安東尼馬迪爾，因大腿受傷將缺陣約2個星期，令「轉會風波」主角C朗拿度可能要臨危受命。C朗被領隊坦哈格公開批評後，周四(4日)繼續跟大隊練習，坦哈格或「焗用」C朗掛帥，排陣決定受到關注。

喺季前熱身入3球嘅安東尼馬迪爾，原本係曼聯開季嘅箭頭正選大熱，不過坦哈格賽前證實呢位法國前鋒受傷，據報佢喺上星期對馬德里體育會熱身賽傷出後，檢查證實大腿有傷，開鑼戰對白禮頓肯定缺陣，呢種傷患一般抖2個星期左右，目標係趕及第2周作客賓福特復出。

據英國傳媒報道，坦哈格正考慮係咪對C朗臨危受命，呢位前鋒夏天只係踢過半場熱身賽，而且坦哈格日前先公開批評佢破壞團結行為「不能接受」，不過C朗喺周四練習就強勢回歸，跟大隊操練後即喺社交網貼相留言：「按部就班」，暗示自己可以候命。

由於卡雲尼離隊同格連活特仍被停賽，曼聯夏天收購達雲紐尼斯失敗後，亦未有再簽入其他代替者，坦哈格可用前鋒所剩無幾。如果坦哈格決定繼續將C朗擺後備，最大機會係用拉舒福特出任箭頭，兩翼就用查頓辛祖同艾蘭加。