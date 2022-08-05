德甲揭幕戰！拜仁半場大起法蘭克福

除咗英超，德甲周六(3日)凌晨亦揭開戰幔！開鑼戰由法蘭克福主場火併拜仁慕尼黑。「法福」獲決心踢爭氣波嘅馬里奧葛斯加盟，攻力提升，班霸拜仁更豪使1.5億歐元（約12億港元）大事擴軍，新兵沙迪奧文尼亦極速融入，加上雙方近年碰頭入局例快，1.5球嘅半場大咪錯過。(周六凌晨2時30分開賽)

文尼撻着騷哥利

法蘭克福上季勇奪歐霸，藉此獲得今屆歐聯入場券，為咗應付多線作戰，球隊除咗簽入南特前鋒高路梅安尼，以及利華古遜前鋒艾拿利奧，亦獲得進攻中場馬里奧葛斯來投；呢位2014年世盃決賽為德國一箭定江山嘅英雄，近年效力荷甲燕豪芬表現有番起色，為力爭重返「日耳曼兵團」再戰年底舉行嘅世盃決賽周，今夏重返德甲加盟法蘭克福，鬥心毋庸置疑，連同原班陣容包括菲臘高斯迪、鎌田大地、山度士波里等，攻力有保證。

經歷一段時間嘅轉會風波擾攘後，拜仁雖然留唔住王牌前鋒羅拔利雲度夫斯基，但佢哋今季斥資1.5億歐元大事增兵，獲得利物浦前鋒沙迪奧文尼、祖雲達斯中堅馬菲斯迪歷特等相繼加盟，陣容依然星光熠熠，同時令內部競爭更趨激烈。

拜仁於上周德超盃激戰RB萊比錫贏5比3，該仗文尼表現搶鏡攞到「士哥」，值得留意係拜仁5個入球均由唔同球員取得，連失去正選嘅利萊辛尼，後備落場都喺末段埋齋，大軍火力全開。睇番兩隊近7次交手，有5次半場開出2球或以上，可見大家於初段表現搶韁，半場大不容錯過。

直播表

周五6:30pm 韓職 FC首爾 Vs 濟州聯

無綫myTV Super

周六0:30am 德乙 格雷特霍夫 Vs 卡爾斯魯厄

on.cc東網

周六3:00am 英超 水晶宮 Vs 阿仙奴

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周六3:00am 法甲 里昂 Vs 阿些斯奧

Now 638、714

周六10:30am 美職 溫哥華白帽 Vs 侯斯頓戴拿模

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