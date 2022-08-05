港超聯　香港U23友賽挫和富大埔

來季確認會升上港超聯的和富大埔，周五（5日）於將軍澳足球訓練中心（FTC）與香港U23進行熱身賽。結果香港U23憑黎培基梅開二度和林智豐的入球，以5比2擊敗大埔。

比賽分3節進行，每節30分鐘。香港U23派出羅曉聰和黃浩然兩位超齡兵壓陣，黎培基坐鎮中場，林智豐及吳文希負責前線衝鋒陷陣。大埔方面，李瀚灝擔任正選門將，陳曉鋒和馮冠鳴齊齊擔正，翁煦濤出任左閘。

香港U23開局趁大埔尚未站穩陣腳主動出擊，黎培基半場起大腳笠射得手，為香港U23先拔頭籌。大埔其後開始入局，嘗試組織攻勢，陳曉鋒接應傳中插水式頭槌攻門，被顏翱天救出。香港U23及後射入前場罰球，臨完首節前以2球領先。

落後的大埔第二節未有放棄，靠兩次反擊機會，一度扳平比數。惟香港U23好快作出回應，靠林智豐的入球再度領先。最後1節，香港U23未收手，憑黎培基罰球操刀破網，以及一次反擊機會埋齋，最終鎖定5比2勝局。

早前正式上任香港U23主教練的司徒文俊，就認為不需太注重友賽賽果，反而讓球員提升比賽狀態及彼此之間的默契等，是較為重要的課題。「司徒sir」在比賽途中，不時鼓勵球員嘗試想出解決方案，他解釋要培養球員的決策能力：「我們都會喺場邊俾指示，但最理想嘅就係球員可以喺球場電光火石之間做到決定，呢個係佢哋將來要具備嘅能力。唔係好似打機咁，叫佢哋咁做，佢哋就要咁踢。」

大埔季前首次與超聯球隊「拍跳」，主教練李恆匯坦言球隊剛剛埋班，球隊默契仍有待提升：「球員好多都係第一次夾，要啲時間去適應同磨練，今日整體發揮唔算太差，態度方面都做足。」過去曾於各支超聯球隊擔任助教多年，今季首次掌帥印，李恆匯承認感覺非常新鮮：「做咗咁多年職業隊助教，自己都清楚職業隊嘅情況，今次好多嘢要自己決定嘅時候，係一個挑戰。」