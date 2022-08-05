港超聯　理文班費二千萬！目標：冠軍+亞冠資格

港超聯球隊理文周五（5日）下午，在將軍澳足球訓練中心（FTC）舉行拜神儀式及正式開操，主教練陳曉明透露今季班費增加至大約二千萬，期望能夠提升隊內競爭力，並視爭取本地各頂賽事冠軍，以及來屆「亞冠盃」資格為目標。

由於天雨關係，一眾理文職球員進行簡單的拜神、切燒豬儀式後，便隨即到球場訓練，當中8名新加盟球員，包括外援艾華頓、加維蘭、立花稜也，以及黃威、馮慶燁等本地球員皆有現身。至於後衞荷西安祖則因傷缺陣，「曉明Sir」指這名外援，6月尾在西班牙進行了小手術，目前正在康復階段，預計8月中才歸隊。

踏入第五季帶領「黃黑軍團」的主教練陳曉明，在開操前先接受記者訪問，透露今年班費增加至二千萬，並大談球隊目標：「拎到亞協資格再提升就係亞冠，另外本地聯賽、盃賽今年目標都係贏，我唔會再話要第幾名，無架啦一定係要贏，而傑志將會係最大對手。」「曉明Sir」表示去年已有信心能夠取得好成績，可惜疫情下令所有賽事暫停，但以球隊目前的計劃、配套及戰術，有相信今年能夠修成正果。

在一口氣簽入多名新兵後，理文今季大軍名單增至29人，「曉明Sir」坦言爭聯賽冠軍需要一個強大的陣容，相信來季的穩定度絕對可以提升，並改善球隊之前因一、兩名球員受傷，或者狀態起伏，而令成績突然下滑的老問題。「曉明Sir」續指球隊目前實力更加平均，有助進一步提升隊內競爭力：「球員需要具備好好嘅狀態，心理上亦要準備好應付任何比賽，只要稍有失準，可能就會有其他人取代咗佢嘅位置，咁多季以嚟第一次做到依個效果，相信球員自己都會感受到，咁樣先營造到更高水平球隊嘅氣氛。」