港超聯　理文新兵晒冷　黃威無懼挑戰爭正選

港超聯球隊理文周五（5日）舉行公開操練及拜神儀式，當中幾位新兵齊齊亮相，其中同屬新加盟的黃威，就表示會努力在外援林立的前場中，爭取成為正選。至於亞援立花稜也就特別提到，與理文上下相處融洽。

黃威自早前在「亞洲盃」外圍賽射入1球，協助香港隊歷史性打入決賽周後，得到不少球迷的關注，並於來季與艾華頓及加維蘭等球員，一同轉投理文。他認為「黃黑軍團」主打控傳的風格，能夠吸引自己來投：「理文係一隊好堅持做控傳嘅球隊，自己都好鍾意呢種風格，希望可以盡快融入球隊。」理文經過一輪增兵後，隊內的前場球員連同上述提及的3名球員，以及本來就在陣中的基華尼頓和洛迪古斯等，可謂「星光熠熠」，一眾球員亦要為正選努力，不過黃威就無懼與外援競爭，他亦稱讚踢法相近的亞哥斯達：「以前未試過同亞哥斯達夾，但就有對過佢，佢都係1個好難搞嘅對手」

回顧早前為港隊出戰「EAFF E-1 東亞足球錦標賽」（東亞盃）的經歷，黃威特別提到僅敗予中國的賽事，令自己感覺相當沉重：「喺一個高水平嘅賽事入面，人哋把握到1下（機會），我哋就可能好多機會都把握唔到，呢個就係個分野，要對多啲嘅強隊先可以慢慢適應同學習。」

來自日本的後防球員立花稜也，就表示自己除了擔任左閘外，亦可以參與進攻。立花稜也又感受到一眾新隊友對他十分友善：「每個人都肯幫我，同我傾計，每日都係咁，我對呢度好開心。」