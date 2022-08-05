英超開鑼！阿仙奴有「耶穌」打救

新一季英超周六(6日)凌晨開鑼，揭幕戰上演「倫敦打吡」，由水晶宮主場硬撼阿仙奴。獲射手「耶穌仔」加比爾捷西斯加盟嘅阿仙奴，攻力全面升呢，不過佢哋上季兩鬥水晶宮都未贏過，可見水晶宮主帥韋拉對舊東家瞭如指掌，既然兩隊近年交手例必大手交易，一於捧中位數2.5球入球大。(Now 621及611周六凌晨3時直播)

上季臨尾香失落前4嘅阿仙奴，今夏積極增兵，除咗收回借將後衞威廉沙列巴之外，主帥阿迪達收購兩名曼城舊部加比爾捷西斯及辛真高來投最矚目。

其中「耶穌仔」加盟，全面激活球隊進攻，佢唔單止勤於逼搶，為新隊友布卡約沙卡、加比爾馬天尼利等製造機會，「耶穌仔」埋門一腳亦甚具威脅。

睇番之前5場正式熱身賽，呢位巴西國腳合共轟入7粒，包括上仗酋長盃狂數西甲球隊西維爾6蛋之役大演「帽子戲法」，而「兵工廠」喺呢5仗贏晒共入20球，火力全開，今場揭幕戰亦係打吡戰，預計阿仙奴會全力搶攻爭頭彩。

韋拉提拔新人有料到

不過水晶宮亦非善男信女，呢班波上季由前阿仙奴隊長韋拉接手，一改以往過於倚賴韋費特沙夏數胡嘅弱點，韋拉提拔馬克古希、干拿加歷查、米高奧利斯等新人，更加注重進攻，上季早早搶夠分上岸兼殺入英足盃4強之餘，聯賽兩鬥阿仙奴更獲1勝1和，包括主場大勝3比0，似乎韋拉專剋舊東家，就算干拿加歷查已被車路士收回，今場亦唔會龜縮。

翻查紀錄，雙方近11次交手，有9次開3球或以上，不妨向2.5球入球大埋手。