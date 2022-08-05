比利時斯帕耐力賽　許建德奪季　區天駿退賽

年度重頭耐力賽大戰，比利時斯帕24小時耐力賽（24 Hours of Spa）在剛過去的週末經過激烈的爭奪後終圓滿結束。比賽在晴朗天氣及現場觀眾的見證下進行，兩名香港車手的比賽命運不盡相同。許建德（Jonathan）所駕駛的93號 Sky Tempesta Racing 平治-AMG GT3 戰車成功拿下金盃（Gold Cup）季軍；另一名本港好手區天駿（Antares）則未能完成比賽，他於比賽進行至第3個小時與許建德的賽車發生碰撞，戰車受損未能及時修復，無奈需提早退出比賽。

區天駿的9號保時捷911 GT3-R 戰車在碰撞意外前於 Pro-Am 盃位列第2名。當時比賽因事故正出示全場黃旗（Full Course Yellow），賽事以慢車狀態進行。Antares 從隊友接捧，首次駕駛出賽。與此同時，許建德亦接捧跳上他的93號平治-AMG GT3 戰車。他的戰車當時在兩名隊友的努力下，從第9位漸漸跳升上第1位領先金盃賽。Jonathan 進賽道後剛好就跟在 Antares 的身後。此時賽事改由安全車領航，拉近賽車間距離。安全車帶領兩圈後，正準備離場讓比賽重新開始。當時賽車剛剛經過起步點，Jonathan 誤以為比賽已重新展開，加速試圖在1號的髮夾彎前超越 Antares，唯他未能及時減速並撞上9號保時捷賽車的右後方，Antares 的賽車立時受損並打滑。由於當時已錯過維修站的入口位置，區天駿只能駕駛著受損的戰車跛行長達7公里的賽道回到維修站。儘管經歷兩小時的搶修後，該部9號保時捷因波箱及後懸掛系統嚴重受損，只能無奈退賽，車手及車隊數月下來的努力備戰終付諸流水。

許建德於此次碰撞比較走運，他的戰車的損毀相對輕微，賽車雖然轉向彎曲並且車的前方失去下壓力，但仍可以繼續比賽。儘管如此，他和 Sky Tempesta Racing 的比賽亦絕非輕易。及後他們曾與其他賽車有過數次爭奪，亦需處理數次不同的處罰。然而，車隊仍能保持其比賽策略，適時作出快速維修，令戰車排名穩步向上。他們在比賽至最後數小時，已成功攀升至金盃第2位的位置。這部93號的平治-AMG GT3 戰車曾在比賽大約第12個小時作出緊急維修，車隊耗費8分鐘完成修理保險桿。雖然如此，戰車並未完全回復，仍需帶著好些微小損毀繼續作賽，這令他們的賽車戰鬥力有所減弱。在比賽的最後階段，受制於戰力所限，他們終未能保持位置，名次下滑至第3位。

雖面對重重挑戰，Sky Tempesta Racing 並未放棄並持續作賽完成賽事，終奪得金盃第3名及全場第26名。許建德雖在早段比賽中曾與區天駿發生碰撞，戰車受損下令他在餘下比賽上未能爭冠，但他卻成功克服困難，代表香港在國際賽事中再次取得不俗成績，這次已是他個人第2次登上斯帕24小時賽的頒獎台。完成此仗過後，兩位香港車手將專注在接下來的比賽上，望能再為香港賽車運動寫下新篇章。

許建德表示：「能夠在斯帕24小時賽上登上頒獎台本是一件值得高興的事，可是，這次對我來說卻是一個苦樂參半的結果。不幸地，在我第一次接捧作賽時，於安全車帶領底下，我因誤會比賽已重新開始而犯了一個錯誤，導至我撞上對手而令對方需要退出。更為糟糕的是，我撞上的是另一名香港車手，同時亦是我的好友區天駿。這次意外完全是我的責任，我由衷的向 Antares，謝榮鍵，以及其餘所有 Herberth Motorsport 的車隊成員再次致歉。

在餘下的時間帶著沉重的心情但同時需保持專注比賽是極為困難。也許這一次是少有地完全沒有下雨的斯帕24小時賽，相比較以往，今年是特別多進取場面出現的。我亦曾在7號彎上被迫出賽道外的沙池上，離碰上牆壁只有幾吋；亦曾在最後一個彎角被撞至打滑掉頭而損失近40秒。然而，我知道盡全力作賽是我的責任。故此在接著的兩小時作賽上，我發揮出很好的速度，並追回因被罰和維修而失去的位置。在距離完賽的最後兩小時，我們在第2位但可惜戰車已漸失去戰鬥力，最終我們以金盃第3名衝線，並且與新的平治-AMG GT3戰車取得今季首個三甲名次。

我參加賽車運動已達18載，從沒有試過令任何對手退出比賽。我為自己是一個公平和表現乾淨的賽車手而自豪，期待明年再回來這裡，以同一態度爭取勝利。」

區天駿表示：「賽前多個月的準備，換來不到幾個小時就被腰斬的賽事，是個極度失望的結果。我們9號保時捷賽車有不錯的起步，至第3個小時已進佔第2位。此時我接捧駕駛9號車，全場由安全車領航，等待綠旗繼續比賽。Jon 亦同時接捧駕駛93號，出場位置剛好就在我後方。料不到當全場仍在安全車帶領情況下，他剎掣不及撞上我的右後方。碰撞間我們的波箱及後懸掛系統嚴重受損。儘管車隊搶修工作持續到深夜，戰車最後返魂乏術，我們無奈被迫退賽。

這結果對任何車手、車隊、朋友都是一場噩夢。Jon和我多月來的苦練和準備，不單是為自己車隊，也為了互雙支持，盼在不同組別得勝。平時任何一場比賽DNF都是痛苦的，Spa 24 小時這樣完結，坦白是個最壞結果。我覺得今年的賽事出現了諸多可避免的意外；我們作為代表香港的運動員，該尋找更好的方式一起向前邁進。」