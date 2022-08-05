韋拿杜姆飛抵羅馬　借用一年

羅馬再添強援，荷蘭國腳韋拿杜姆周五(5日)由羅馬班主費里德金親自駕駛私人飛機飛抵羅馬，他將以借用身份由巴黎聖日耳門外借到羅馬一季，附帶買斷條款。

上季羅馬邀請摩連奴執教，同樣由費里德金駕駛私人飛機迎接，今次韋拿杜姆獲得同等待遇，可見球隊對佢有幾重視。羅馬今夏先後引入尼曼查馬迪、保羅戴巴拿，依家再加埋韋拿杜姆，實力同星味與日俱增，可見球會野心不少。

講番韋拿杜姆加盟詳情，報道指，羅馬與PSG簽定先借後買協議，羅馬借用一季將承擔球員50%人工，約為500萬歐元，假如今季為羅馬上陣總場次超過一半，或羅馬來季取得歐聯入場券，就會觸發買斷條款，到時羅馬要向PSG支付800萬歐元轉會費，收購韋拿杜姆。

韋拿杜姆加盟羅馬亦作出不少犧牲，佢上季離開利物浦加盟PSG後，僅上陣31場，其中18場正選，但12次被中途換出，不受球隊重用，今夏答應外借到羅馬，更放棄大約100萬歐元獎金，希望在羅馬爭取更多上陣機會。從佢加盟首日所獲嘅貴賓式招待嚟睇，相信佢今次冇嚟錯。