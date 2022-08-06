英超揭幕戰　阿仙奴旗開得勝

英超周六(6日)凌晨開鑼，揭幕戰阿仙奴果然冇令球迷失望，作客以2比0擊敗水晶宮，2位由曼城加盟嘅攻守猛將表現搶眼，前鋒加比爾捷西斯全場有6次成功扭過對手，追平個人紀錄，左閘辛真高貢獻1次助攻，證明兵工廠增兵策略非常成功。

阿仙奴上季曾經作客慘吞水晶宮3蛋，今仗反客為主，開賽20分鐘就打開紀錄，布卡約沙卡開出角球，辛真高頭槌二傳，由加比爾馬天尼利近門頂入。

另1位巴西前鋒加比爾捷西斯表現亦非常活躍，頻頻個人突破，向對手防線施壓，佢今場有7次嘗試扭過對方，其中6次成功，包括4次禁區內出現，踢法非常有侵略性，美中不足係未能延續熱身賽入波勢頭。

阿仙奴踢到85分鐘再增添紀錄，布卡約沙卡右路傳中，去勢非常急勁，導致水晶宮中堅馬克古希擺烏龍，兵工廠贏2比0旗開得勝。

值得一提，領隊阿迪達執教阿仙奴98場英超，贏咗50場，成為球隊史上第2快取得50場英超勝仗嘅主帥，僅次於雲格，當年「雲爺爺」僅領軍94場就獲得50勝。賽後阿迪達表示，仍然希望繼續增兵，充滿雄心壯志。