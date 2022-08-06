【賽後解碼】兵工廠贏後防　新仔中堅做MVP

阿仙奴喺英超揭幕戰以2比0擊敗水晶宮，打響頭炮，兵工廠今仗控率僅44%，射門次數同對手一樣都係10次，並冇明顯優勢，球隊能夠贏波，最大關鍵係防線夠穩陣，特別係21歲中堅威廉沙列巴首次英超上陣，立即有神勇演出，獲《天空體育》選為今場最佳球員，實在令人驚喜。

阿仙奴3年前用2,700萬鎊向聖伊天收購威廉沙列巴，其後分別將佢外借去聖伊天、尼斯、馬賽，直至今季終於收為己用，今仗更加正選上陣。

呢位身高1米92嘅法國新星表現近乎完美，傳球成功率有94%，49次傳球更有6次屬於威脅傳球，並有7次解圍，4次同對手對抗3次成功，仲有1次扭過對手，最犀利係踢足全場都冇犯規，賽後獲《天空體育》選為最佳球員絕對實至名歸，但官方最佳球員獎屬於加比爾馬天尼利。

擔任賽事評述嘅曼聯名宿加利尼維利都對威廉沙列巴讚不絕口，認為佢似年輕時期嘅里奧費迪南，將來大把前途。

另外，左後衞辛真高表現亦可圈可點，佢49次傳波有40次交到畀隊友，並貢獻1次助攻，防守亦非常稱職，有3次攔截、5次搶波，10次地面對抗之中有5次成功。

阿仙奴過去幾年防線表現一直為人詬病，今季首仗卻有脫胎換骨演出，似乎已經克服最大弱點。