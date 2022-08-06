【有片】拜仁大勝6比1　文尼入波創10年紀錄

周六(6日)凌晨德甲開鑼，上季冠軍拜仁慕尼黑即使失去射手羅拔利雲度夫基斯，但無損攻力，作客以6比1大勝法蘭克福。由利物浦來投嘅沙迪奧文尼繼德超盃入波之後，今仗又頂入1球，成為拜仁近10年以來首位喺頭2場正式賽事都有波入嘅新加盟球員。

拜仁慕尼黑開賽5分鐘，就由甘美治主射罰球入網打開紀錄，再過5分鐘班捷文柏華特射成2比0。拜仁得勢不饒人，分別由沙迪奧文尼、穆斯亞拿、基拿比各建一功，其中2球來自湯馬士梅拿嘅助攻。

沙迪奧文尼成為自2012年文迪蘇傑之後，拜仁近10年首位頭2場正式賽事都有波入嘅新兵，拜仁上半場已領先5比0。

換邊之後，拜仁表現明顯有所鬆懈，門將紐亞更加出醜，佢喺禁區外遲遲唔肯解圍，被對手高路梅安尼搶到波射入空門，為法蘭克福破蛋。戰至83分鐘，穆斯亞拿為拜仁射成6比1，個人梅開二度。

拜仁近2場正式賽事共合轟入11球，教練拿高斯文表示羅拔利雲度夫基斯離隊之後，決定改變踢法，減少傳球，令進攻更加直接，證明效果非常好。