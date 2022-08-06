林伯又倒戈鬥車仔　今次偷唔偷到雞呢？

英超首輪好戲連場，包括車路士作客愛華頓。「藍戰士」熱身賽成績一般，愛華頓喺李察利臣離隊後實力下降，即使主場出擊都會打守勢波，加上兩隊近4次交手全開2球或以下，2.5球入球細好路。(Now 621及611周日凌晨零時30分直播)

「拖肥」主場但求唔輸

車仔上季尾由美國富商保利接手，新季有盧卡古、魯迪格及安達斯基斯坦臣離隊，同時簽入史達寧、高列巴尼，以及回收干拿加歷查，開鑼前夕艾斯派古達完成續約，算係好消息。

球隊早前喺美國同阿仙奴「拍跳」淨吞4蛋，返到歐洲對烏甸尼斯先贏3比1，不過史達寧等新兵仲未同班隊友夾熟，揭幕戰想攻破愛華頓大門，唔係咁容易。

由車仔名宿林柏特執教嘅愛華頓上季季尾主場以1比0擊敗車路士，最後驚險護級成功，但今夏有王牌李察利臣離隊，被視為今季降班熱門，首戰面對車路士將加強防守但求唔輸，入球細值博。

直播表

周六5:00pm 日職 鹿島鹿角 Vs 廣島三箭

有線601、661台

周六5:30pm 日職 京都不死鳥 Vs 柏雷素爾

有線604、664台

周六6:00pm 日乙 金澤薩維根 Vs 仙台維加泰

有線602、662台

周六6:30pm 韓職 FC水原 Vs 水原藍翼

無綫85台

周六7:00pm 德乙 漢堡 Vs 海登咸

on.cc東網

周六7:30pm 英超 富咸 Vs 利物浦

Now 621、611

周六10:00pm 英超 熱刺 Vs 修咸頓

Now 621

周六10:00pm 英超 般尼茅夫 Vs 阿士東維拉

Now 624

周六10:00pm 英超 列斯聯 Vs 狼隊

Now 623

周六10:00pm 英超 紐卡素 Vs 諾定咸森林

Now 622

周日0:30am 英超 愛華頓 Vs 車路士

Now 621、611

周日2:00am 荷甲 燕豪芬 Vs 安曼

無線 myTV Super App

周日3:00am 法甲 克萊蒙特 Vs 巴黎聖日耳門

Now 638