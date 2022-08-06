樂見年輕隊員成長　謝影雪笑言「老懷安慰」

香港混雙組合鄧俊文/謝影雪，以及男單的伍家朗及李卓耀等8名港羽隊成員，周六（6日）一同現身香港戶外羽毛球運動啟動日，其中謝影雪對於李晉熙及吳芷柔的混雙組合，在台北羽毛球公開賽奪冠感到欣慰。

鄧俊文/謝影雪，張德正/吳詠瑢及李晉熙/吳芷柔3支混雙組合，與兩位男單好手伍家朗和李卓耀，共8人齊齊亮相南華體育會賽馬會運動場，出席香港戶外羽毛球運動啟動日。一眾港將及部分嘉賓更嘗試在沙地等場地切磋，場面相當有趣。

李晉熙及吳芷柔早前在台北公開賽封王，後者更包攬女雙冠軍，「阿雪」作為混雙的師姐，亦對年輕球手成長感到高興，更笑言「老懷安慰」：「這兩年可能都需要我們為球隊爭取成績，所以當見到年輕運動員取得成績，自己的壓力亦沒那麼大，如果要退役，都可以較為放心。」

至於在今年5月短暫加入男單世界「一哥」安賽龍訓練營，與「一哥」及駱建佑幾位頂尖球手訓練的李卓耀，就大讚該訓練營的質素相當高，自覺有所進步，他解釋：「他們是奧運及世界冠軍，所以訓練質素會比較接近一般賽事4強及決賽的水平。」「卓耀」更十分佩服安賽龍的氣度，表示對方樂意與其他球手訓練，又從訓練營中體會到，與其他選手一同訓練是一件好事：「其實不需要太神秘地練某種東西，大家一齊進步，一齊把羽毛球的水平提高，其實是一件好事。」