曼聯陀衰家　贊助商提早講明唔續約

曼聯近年成績令人失望，而且多是非，贊助商都怕怕，紅魔鬼球衣胸口廣告贊助商德國科技公司TeamViewer，宣布2026年合約屆滿後，唔會同曼聯續約，最諷刺係消息出街後，TeamViewer股價立即急彈5%，證明市場認為決定正確。

TeamViewer上年3月同曼聯簽下一份總值2.35億鎊嘅5年贊助合約，市場人士認為物非所值，TeamViewer股價由簽約開始至今，已跌近80%，除咗因為俄烏戰爭及全球科技股急挫之外，斥巨資贊助曼聯被指唔合乎商業效益，亦係股價大瀉原因之一，難怪簽約僅一年半，TeamViewer就急於宣布「止血」唔續約，希望令市場人士恢復對公司嘅信心。

TeamViewer聲明指同曼聯合作後，明顯提升公司知名度，但考慮宏觀經濟環境及市場策略後，決定唔會續約。

今次事件反映曼聯商業價值有下降趨勢，球隊對上一份同雪佛蘭簽訂嘅球衣胸口廣告贊助合約，每年可獲6,400萬鎊收入，但同TeamViewer嘅合約下降至每年4,700萬鎊，若然曼聯未來幾年成績再冇起色，恐怕下一份贊助合約將會再縮水。