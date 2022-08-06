紐尼斯來投令瓣數更多　利物浦撻着半W劫富

上周勇奪社區盾嘅利物浦，周六(6日)晚英超第一擊強勢作客新升班嘅富咸。「紅軍」陣容變動唔大，保持默契同合作性，球員經過熱身賽同社區盾後亦漸入佳境。富咸陣容大執位，升上英超仲要時間適應，「紅軍」半場客勝值博。(Now 621及611周六晚7時30分直播)

利物浦上季獲兩冠兩亞佳績，新季保留原有班底，3線核心穆罕默德沙拿、堤亞高艾簡達拿同華基爾雲迪積克繼續領軍，上仗社區盾3比1殺退死敵曼城，可見佢哋仍維持強大統治力。事實上「紅軍」班主力夾到熟，戰術發揮同默契都爐火純青，開季即撻即着。

「紅軍」今季重點收購嘅達雲紐尼斯，喺社區盾後備上陣即入波兼博到12碼，迅速適應球隊打法，呢位烏拉圭國腳技術細膩之餘，衝刺同把握力亦強，令球隊進攻瓣數更多，面對富咸隨時又數胡。

富咸簽入安達斯彭利拿及賓特尼奴等多位新兵，實力有所提升不過適應需時，佢哋上季以強攻戰術橫掃英冠，但嚟到英超照辦煮碗未必奏效。利物浦近4次聯賽對住新升班球隊全勝，當中3次領先半場，半場客勝必捧。