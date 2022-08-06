羅拔佬搶咗9號 迪比冇冧巴或離隊

巴塞隆拿正式喺主場營魯球場為新兵羅拔利雲度夫斯基舉行加盟儀式，同時公布呢位波蘭國腳將會着9號球衣，原本9號仔迪比並冇獲分配新號碼，意味好可能離隊。

羅拔利雲度夫斯基亮相營魯球場，接受5萬多位球迷歡呼，並接過9號球衣。不過「羅拔佬」今次涉嫌強搶迪比嘅號碼，就引起爭議，會長拉波塔作出解釋：「羅拔着9號係球會嘅決定，因為關乎形象問題，我哋都尊重迪比，大家都理解係為咗球會利益。 」

「羅拔佬」一向着9號球衣，已經成為個人標誌，由佢做巴塞9號仔，有利球衣銷售。

西班牙《世界體育報》指巴塞之前已經通知迪比同佢嘅經理人，9號波衫會交畀羅拔利雲度夫斯基，迪比亦表示理解，因為佢好快會離隊。

據悉「羅拔佬」曾就球衣號碼問題，同迪比有交流，獲對方同意讓出。另外，奧巴美揚將會改着17號，費倫托利斯改着11號。

不過巴塞現時最大麻煩，就係新球員無法註冊，據了解「羅拔佬」等5名新援都牽涉在內，西甲賽會已通知巴塞，必須降低球員薪酬、出售球員及出售資產，否則無法解決問題。

巴塞會長拉波塔亦知事情嚴重性，已提交相關文件等待西甲賽會審批，《每日體育報》報道，巴塞正為迪比及法蘭基迪莊物色買家，出售上述兩位荷蘭國腳，同時再出售巴塞影音工作室24.5%股權，啟動第4支經濟槓桿。

報道指，巴塞必須完成上述條件，才可為新球員註冊，西甲將於8月中開鑼，巴塞首輪賽事將於8月14主場對華歷簡奴。