港超故人　「堅Sir」教和富大埔嗰陣「3高」好勁

「3高」中的「1米95高」和「伊高」分別轉投了新球會。 (資料圖片)

港超聯成立以嚟，唯一一次由區隊封王嘅紀錄，就係由「堅Sir」率領嘅和富大埔創下嘅，新一季「綠戰士」重返頂級聯賽，由當日冠軍功臣之一嘅李恆滙領軍，唔多唔少都令呢支區隊嘅擁躉有所憧憬。

一講到和富大埔，大家第一時間會聯想到啲咩？「大頭」講港超聯講咗7個球季，除咗成日介紹啲球員嘅女朋友或者老婆之外，仲會幫啲球員起吓花朵，或者講解吓佢哋花名嘅由來，目的都係想班員可以畀多啲球迷認識，記住佢哋。好記得當年講過「堅Sir」嘅「3高」好勁，所指嘅並唔係血壓、血糖同血脂，而係佢旗下猛將之中嘅勞高、「伊高」(即伊高沙托尼)，同埋1米95高嘅哈利。

勞高喺差唔多可以轉本地嗰陣選擇離港，好多球迷都覺得係港隊嘅一大損失。喺香港效力過晨曦、東方同大埔嘅勞高，返番巴西之後就創立咗Eleven Arena，有自己嘅球場，搞吓訓練班、睇波團，同租球場畀人踢波咁，仲積極參與社區嘅公益事務。上年1987年6月9日出生嘅勞高，榮升第二任爸爸，一家四口，Muito feliz！

至於「伊高」呢位2018至19年度嘅「香港足球先生」，喺離開港超之後，一度以為會轉戰中超，結果佢繼續同勞烈斯做隊友，一齊效力中甲嘅梅州客家，最後成功攞到升超資格。季後，有消息話生咗BB嘅「伊高嫂」想返番巴西生活，又有傳泰國有球會向「伊高」招手，最後唔知邊樣真，但係離開梅州客家就係事實。周六(6日)日乙球隊甲府風林喺官方網站公布簽咗「伊高」，祝將會着上17號波衫嘅佢，重返日本可以取得成功。

最後就係1米95高嘅哈利，久唔久就會喺「我撐本地波」留言嘅佢，喺效力澳洲South Melbourne FC 3個球季係咁入波之後，終於博取到再次外流嘅機會。South Melbourne FC周二(2日)喺fb專頁公布，射手哈利將會離隊，轉戰印度超級聯賽。哈利，有時間咪搵吓「阿輝」、「大佬」同黃威囉，佢哋有料過畀你呀~~~~